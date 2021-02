Desfiinţare SIIJ. PNL, răsturnare de situație. Virgil Guran: Vom vedea

"PNL a stabilit că susţine acest demers, dar văd că există discuţii. Sunt convins că va exista o discuţie mai largă. PNL a afirmat în campanie că susţine desfiinţarea SIIJ. Au intervenit, însă, şi din partea CSM mai multe lucruri, să vedem dacă este vreo problemă, vom discuta în partid", a declarat Virgil Guran la Antena 3.

Stelian Ion a trimis proiectul la Guvern

Deşi CSM a dat aviz negativ desfiinţării SIIJ, cu 11-8 la vot, Stelian Ion, ministrul Justiţiei, a trimis proiectul către Guvernul României.

'În această dimineaţă, am semnat şi am trimis către Guvernul României propunerea de proiect legislativ de desfiinţare a SIIJ. După cum ştiţi, ieri a fost o şedinţă în cadrul CSM, o şedinţă lungă, în care s-a dezbătut acest proiect. S-a dat un aviz negativ. Vreau să fac precizarea că avizul este consultativ şi am decis, în urma analizării tuturor argumentelor, să trimit mai departe acest proiect de desfiinţare a SIIJ.' a declarat Stelian Ion.