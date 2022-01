Descoperire alarmantă pe Staţia Spaţială Internaţională. Ce a văzut un astronaut pe Pământ - FOTO în articol

Astronautul francez Thomas Pesquet a petrecut șase luni la bordul Stației Spațiale Internaționale anul trecut, iar imaginile cu Pământul pe care le-a surprins au fost pe cât de alarmante, pe atât de uluitoare, scrie CNN. Contul său de Instagram este plin de imagini frumoase ale „mingii albastre pe care o numim acasă”, dar frumusețea este pătată. Pesquet spune că și din spațiu efectele schimbărilor climatice sunt vizibile.

El spune că de la vizita sa anterioară în spațiu, în 2016, consecințele activității umane au devenit și mai evidente, ghețarii retrăgându-se vizibil și observându-se o creștere a fenomenelor meteorologice extreme. Preocuparea față de mediu l-a motivat să devină ambasador al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). În calitate de astronaut la bordul ISS, el a sprijinit cercetarea FAO în domeniul inovației agricole și al metodelor de producție a alimentelor. Resursele limitate din spațiu oferă o oportunitate de a modela comportamentul uman pe o planetă cu resurse în scădere, iar Pesquet dorește să evidențieze paralelele dintre viața pe o navă spațială și viața pe Pământ.

Mărturiile astronautului

„Când privești Pământul de la stația spațială, este absolut magic. Nu ești atât de departe, așa că ai încă o vedere relativ apropiată. Dar poți vedea curbura și vezi atmosfera. Strălucește într-o lumină albastră. Este absolut uluitor. Este cel mai frumos peisaj pe care ți-l poți imagina”, a spus astronautul.

„Putem vedea multe dintre consecințele activităților umane din spațiu. Unele dintre ele provin de la schimbările climatice, iar altele sunt doar o poluare veche, de exemplu poluarea râurilor, poluarea aerului. Cel mai vizibil efect vizual este la ghețarii care se retrag an de an și misiune după misiune”, a mai spus acesta.

„Dar vedem și fenomene meteorologice extreme, care devin din ce în ce mai puternice an de an. Prima mea misiune a fost 2016-2017, iar a doua mea misiune a fost cinci ani mai târziu, în 2021. Am putut vedea o creștere netă a frecvenței și a puterii fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi uraganele sau incendiile de vegetație”, a adăugat Pesquet.

"Dacă putem face să zboare o stație spațială, atunci putem salva planeta"

Totuși, astronautul se declară convins că oamenii pot salva planeta.

„Dacă pornim pe calea cea bună, putem face orice. Am construit această facilitate incredibilă în spațiu din motive întemeiate. O folosim în fiecare zi, în cooperare pașnică între țări care nu au fost întotdeauna prietene. Deci, dacă putem transfera acest model în modul în care ne ocupăm de mediul înconjurător, cred că vom reuși. Suntem suficient de creativi, avem tehnologie și avem voință. Deci sunt optimist pentru viitor. Dacă putem face să zboare o stație spațială, atunci putem salva planeta.”, concluzionează Pesquet.

