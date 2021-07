Declic: Ne așteptam ca PRO TV și Digi să dea știrea. Cenzură mai mare ca pe acest subiect nu am mai văzut decât pe subiectul Roșia Montană / video

Protestul a fost inițiat de organizațiile civice Declic și Corupția ucide, iar la eveniment au participat 100 de persoane, conform reglementărilor în vigoare. Conform Declic, protestul nu a fost mediatizat de PRO TV și Digi 24.

”Vineri am protestat în Piața Victoriei, cu mesajul „Tăiați pensiile speciale!”. Am făcut o coregrafie senzațională. 100 de membri Declic au ridicat pe brațe 3 bannere lungi de câte 30 de metri fiecare. Deși toată presa online a scris despre coregrafia-protest, televiziunile au lipsit de la eveniment. Ca să compensăm faptul că mesajul nu a ajuns la cei care se uită la TV, am făcut un video.

Am pregătit intens acțiunea protest din Piața Victoriei, pentru a îi determina pe politicieni să reacționeze. Peste 265 de membri au contribuit ca să plătim bannerele. Alți 100 de membri au venit la protest și ne-au ajutat. Am simțit o energie extraordinară, o dorință deosebită a oamenilor de a se mobiliza ca să scape de aceste pensii speciale.

Cu toate că am dat interviuri la Radio România Actualități, la Europa FM și pentru mai toate ziarele online, interesul televiziunilor a fost spre zero. Au venit la protest Realitatea TV și România TV. Ne așteptam ca un subiect ca cel al pensiilor speciale, cu o coregrafie spectaculoasă, să fie știre și la Digi ori Pro TV. Nu știm exact din ce motive au evitat subiectul. Nu putem, totuși, să nu ne amintim de sumele record primite de televiziuni de la Guvern în pandemie. Probabil e mai confortabil să evite subiectul.

Dar cum puterea cetățenilor este mai mare decât a mass-media, am decis să ne promovăm singuri printr-un clip video. La fel ca atunci când ne-au fost interzise mesajele pe panourile stradale, și acum vom duce noi mesajul mai departe. Am realizat un clip video scurt, cu principalele momente de la protest. L-am încărcat pe Facebook și pe Youtube. Dacă fiecare dintre noi îl distribuie, îl viralizăm.

Am făcut un calcul. La cel mai vizionat meci fotbal de la EURO2020 s-au uitat 1 milion și jumătate de oameni. Noi am reușit, cu clipul explicativ despre pensiile speciale, să ajungem la peste 2 milioane de persoane.

Cenzură mai mare ca pe acest subiect nu am mai văzut decât pe subiectul Roșia Montană. Nu ne-au dat voie să punem mesajul pe panouri publicitare lângă Parlament și Guvern. Au respins publicarea mesajului pe autobuzele RATB și pe metrou. Televiziunile nu au venit la protestul nostru.

Au ignorat complet știrea. Cu toate acestea, nu putem fi opriți. Din om în om, vom reuși să le transmitem că pensiile speciale trebuie tăiate. Ajută-ne să distribuim videoul la cât mai multe persoane. Așa, oprim cenzura”, a transmis Declic.