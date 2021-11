De ce nu se căsătorește Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu a fost invitat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D, iar moderatoarea a vorbit despre viața privată a acestuia, punctând faptul că „am aflat că sunteți burlac convins“.

„De ce fugiți de căsătorie?“, a fost întrebarea pe care Denise Rifai i-a adresat-o lui Codrin Ștefănescu.

„Nu știu să răspund la întrebarea asta, chiar nu știu. Mă întreba și tata, Dumnezeu să-l odihnească, de ce?!... . Nu știu, mi se pare că legătura asta trebuie să fie atât de aprigă, atât de pe viață, atât de până moartea te va despărți, iar eu, ducându-mă la o grămadă de prieteni, la nunțile lor, unde și-au jurat, cu nașii, în biserică, până la moarte, iar după 1-2 ani se bălăcăreau în presă să-și împartă casele, averile, pământurile ... atâtea am văzut cu ochii mei. Am fost la un prieten la a patra căsătorie. Am zis: Băi, sper să nu mai divorțezi! După 6 luni era nenorocire în presă.

Am fost chemat martor la procese de divorț și din partea ei, și din partea lui, deci a fost ceva incredibil. Atunci, am fugit de chestia asta, pentru că e o industrie, e o chestie mult prea serioasă. Eu cred că dacă mergi cu o femeie în biserică e mai mult decât suficient să poți ai o relație. Doar că te-ai dus, nu trebuie să ai binecuvântarea unui preot, doar că te-ai dus acolo, în lăcașul sfânt, și mai scoți din păcatele fiecăruia.“, a precizat Codrin Ștefănescu.

„Nu este vreo femeie să se plângă de faptul că nu am respectat-o“

„Însă, copiii sunt botezați, suntem creștin-ortodocși cu toții, oameni din biserică. Nu am avut noroc la femei și cu asta, gata. Sunt chestii, dar și asta e tendențioasă. I-ai luat mașină, i-ai luat cutare... . Evident, e mama copilului, fără niciun fel de problemă, dar tot ce am putut să fac, am făcut. Că nu a mers relația noastră e altă poveste, dar asta nu înseamnă că nu respect pe mama copilului, cum o respect și pe Luiza, femeia cu care o am pe Andra. Poate o să mai fac, în viitor, un copil și o voi respecta și pe aceea (n.r. mama copilului). După cum bine știi, respect femeile, dar la partea cu sentimentele e mai complicată. Nu este vreo femeie să se plângă de faptul că nu am respectat-o“, a spus Codrin Ștefănescu.

Codrin Ştefănescu, despre relaţia de iubire cu Anamaria Prodan: Mama o iubea și maică-sa mă iubea pe mine. Era nebunie...

"Am fost împreună cu Anamaria prin ’90, când eram puşti, din '95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram doua bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf (...)” (citește continuarea AICI).