Codrin Ştefănescu, despre relaţia de iubire cu Anamaria Prodan: Mama o iubea și maică-sa mă iubea pe mine. Era nebunie...

"Am fost împreună cu Anamaria prin ’90, când eram puşti, din '95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram doua bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf.

Noi am rămas împreună ca fraţii şi până astăzi, avem o relaţie nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naştere a Ionelei cu puţin timp înainte de a muri şi i-am cântat "La mulţi ani", ştiind că cancerul a mâncat-o şi simţea, îi dădeam curaj. Îi ziceam, "Hai, mai, Ionela că eşti roşie în obrăjori". Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei şi ea, şi Reghecampf. Eram doi puşti frumoşi şi nebuni şi s-a întâmplat cu mult timp în urmă”, a declarat Codrin Ştefănescu la Kanal D, scrie okmagazine.ro.

"Eu mi-am atenționat soțul"

În urmă cu câteva luni, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își reînnoiau jurămintele. Apoi însă, zvonurile legate de relația lui Laurențiu Reghecampf cu o altă femeie au început să ocupe primele pagini ale tabloidelor. Au urmat câteva imagini și ulterior, o decizie radicală a impresarei.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars, Anamaria Prodan a declarat că "acolo Sus e cineva care va judeca și va da fiecăruia ceea ce merită. Atunci când intri în biserică, pentru mine sunt momente sfinte, momente unice... Stai așa zâmbind lângă toți copiii tăi și soția ta, cu cununa pe cap și în fața lui Dumnezeu și îți juri credință, după care primești niște mesaje și telefoane și pleci și te ascunzi și nu îți vezi copilul și faci ce a făcut Laurențiu Reghecampf... n-am mai auzit pe nimeni".

Pentru moment, între cei doi este "sol de pace". "Eu nu ameninț. Eu mi-am atenționat soțul și prin intermediul avocaților că dacă nu oprește această porcărie și mizerie în presă, unde eu nu vreau să intru, atunci vorbesc eu. Foarte rar (n.r vorbesc), nu avem ce să comunicăm, el trebuie să înțeleagă că alegerile ieftine o să-l coste foarte scump și să se obișnuiască cu ideea", a mai spus Anamaria Prodan, potrivit Spynews.

Anamaria Prodan pleacă din ţară

Într-o emisiune TV, Anamaria Prodan afirmă că forța ei stă în copii și că se ridică împreună din situația în care au fost lăsați.

”Când gândești pozitiv și ai copii ca ai mei lângă tine, nu ai cum să nu ai putere. Ne ridicăm împreună, suntem mână în mână. Luăm lucrurile cum vin, trăim frumos și atunci când iubești un om îl lași să fie fericit. Alegerile noastre, dacă sunt ieftine, vei plăti scump. Cu siguranță Laurențiu se va trezi și va analiza de unde a venit greșeala. Dacă se va trezi, nimeni nu va ramâne nepedepsit, nimeni care a fost în spate și care se bucură pe la terasele din București. Asta nu poate ști nimeni, reîmpăcare, cel de sus le-a orâdnuit să fie așa”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune TV, conform spynews.

Mai mult, vedeta ar dori să plece din țară, pentru băiatul ei: ”Bebe își dorește foarte tare să plece, pentru că sunt răi copiii, lumea vorbește. Ne dorim să trăim frumos fără să ne lovim de neaveniți, vedete prin România”, a mai spus Anamaria Prodan.