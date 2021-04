Dan Negru, cât pe ce să se afle printre pacienţii evacuaţi de la Foişor: Eram vedetă

"Am făcut o entorsă acu' câteva zile încercând un slam dunk la baschet și un prieten, medic, m-a sfătuit să ma doftoricesc acasa cu varză. Dacă nu-l ascultam, aseara eram vedetă la tv, cu camerele de filmat pe glezna mea.

Scoțând bolnavii pe strazi i-ați expus camerelor de filmat încălcând dreptul pacientului la intimitate. Am văzut aseară bolnavi lungiți pe tărgi, filmați și fotografiați in direct in toate pozițiile. 'Pacientul nu poate fi filmat sau fotografiat intr-o unitate medicală fără consimțământ'. Când luați o pauză de știri, dați pe Netflix că e 'Corabia Nebunilor'", a scris Dan Negru pe Facebook.