Curs valutar 19 septembrie 2025. Câți lei costă azi un euro

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0719 lei, în creştere cu 0,24 bani (+0,04%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0695 de lei.



De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3138 lei, mai mult cu 3,18 bani (+0,74%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,2820 lei.



Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4257 lei, în scădere cu 0,90 bani (-0,16%), faţă de 5,4347 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 507,0444 lei, de la 505,3604, în şedinţa precedentă.