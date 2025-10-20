Cum să reduci inflamația și durerile articulare în sezonul rece. Recomandarea Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic a explicat că frigul din sezonul rece agravează durerile articulare, însă alimentația poate ajuta la reducerea inflamației. Potrivit acesteia, peștele gras are efect antiinflamator datorită conținutului de omega-3 și vitamina D și recomandă consumul a cel puțin două porții de pește gras pe săptămână.

„Hrăniți-vă” articulațiile!!

Cu ce vine la pachet toamna și frigul de afară? Cu dureri de oase și inflamație la nivelul articulațiilor. Că e artrită sau artroză nu mai contează, o mare parte din populație suferă de dureri în articulații, independent de vârstă sau activitatea desfășurată. Din fericire există multe alimente care pot ameliora inflamația și îmbunătăți situația!

Peștele gras precum somon, macrou și sardinele are efect antiinflamator datorită conținutului bogat de acizi grași omega 3. Un mic studiu a fost făcut pe 33 de participanți care au primit pește gras, respectiv pește slab sau carne de 4 ori/ săptămână. După 8 săptămâni în grupul hrănit cu pește gras s-a înregistrat o scădere a markerilor de inflamație implicați în osteoartroză. Peștele gras conține și vitamina D, un alt element care contribuie la ameliorarea simptomelor.

O analiză a 17 studii observaționale a arătat că suplimentele cu acizi grași omega 3 folosite în poliartrita reumatoidă reduc intensitatea durerilor și ajută articulațiile să fie mai mobile. Cu ajutorul grăsimii de pește scade numărul articulațiilor dureroase și este nevoie de o doză mai mică de analgezice pentru tratament. Pentru o viață sănătoasă, cu sau fără artrită, American Heart Association recomandă minim 2 porții de pește gras pe săptămână!", a scris Mihaela Bilic.

Usturoiul crește rezistența la boli și reduce inflamația

Potrivit medicului, ghimbirul și usturoiul au efecte benefice asupra articulațiilor. Ghimbirul reduce inflamația și durerile cauzate de artrită, iar usturoiul are proprietăți antiinflamatorii, protejează împotriva unor boli și consumul regulat scade riscul de artroză a șoldului.

„Ghimbirul este benefic pentru articulații, pe lângă savoarea pe care o aduce în ceaiuri, supe sau dulciuri, are virtuți antiinflamatorii și reduce gravitatea simptomelor din artrită. Un studiu realizat în 2001 pe 260 pacienți care sufereau de artroza genunchiului, a arătat beneficiile extractului de ghimbir. După 6 săptămâni de utilizare, 63% dintre participanți au constatat o ameliorare a durerii genunchiului.

Usturoiul este un condiment plin de beneficii pentru sănătate. Are proprietăți anti canceroase, scade riscul de boli cardiovasculare și boli neurodegenerative. Usturoiul crește rezistența la boli și reduce inflamația. Un studiu făcut pe 1080 de gemeni a arătat că cei care mâncau mai mult usturoi avea un risc scăzut de artroză a șoldului. Coincidență sau nu, pare că usturoiul din bucate face bine la sănătate!", a scris medicul nutriționist.

Broccoli și fructe de pădure , beneficii multiple pentru sănătate

De asemenea, broccoli și fructele de pădure ajută la reducerea inflamației. Potrivit medicului, broccoli conține sulforaphan, care poate preveni apariția poliartritei reumatoide, iar fructele de pădure reduc inflamația și susțin sănătatea articulațiilor.

„Broccoli este renumit nu doar pentru protecția anticancer, ci și pentru efectul antiinflamator. Un studiu care a analizat alimentația a peste 1000 de femei, a arătat o asociere pozitivă între consumul de legume crucifere și scăderea nivelului de markeri inflamatorii. În broccoli găsim compuși activi precum sulforaphanul care blochează formarea unor celule implicate în apariția poliartritei reumatoide.

Fructele de pădure sunt un concentrat de vitamine, minerale și antioxidanți cu beneficii multiple pentru sănătate. Combinația de flavonoide și vitamina C previne îmbătrânirea sistemului nervos și reduce inflamația. Într-un studiu făcut pe 38.000 de femei, cele care mâncau minim 2 porții de căpșuni pe săptămână aveau markerii de inflamație reduși cu 14%. Fructele de pădure sunt bogate în quercitină și rutină, 2 fitonutrienti care blochează procesele inflamatorii din artrită. Și dacă vă spun că au și efect afrodisiac, sigur v-am convins să le consumați!", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.