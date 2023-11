Cum arată o pălărie a lui Napoleon I, vândută cu 1,932 milioane de euro - Video

Identitatea sau naţionalitatea cumpărătorului nu au fost dezvăluite. Vânzarea a atras colecţionari din întreaga lume şi a generat un mare entuziasm, a declarat pentru AFP casa de licitaţii, care şi-a depăşit propriul record; în 2014 vânduse o pălărie a lui Napoleon I cu 1,884 milioane de euro.



Pălăria vândută duminică a fost prezentată în prealabil publicului şi a fost evaluată între 600.000 şi 800.000 de euro.



Licitaţia a avut loc cu câteva zile înainte de lansarea unui film biografic cu buget mare dedicat lui Napoleon, cu Joaquin Phoenix în rolul principal. Pălăria singură reprezintă imaginea împăratului", a declarat în octombrie pentru AFP licitatorul Jean-Pierre Osenat.

A bicorne hat that belonged to Napoleon Bonaparte sold for a record $2.1 million at the Drouot auction house in Paris https://t.co/5wQTn0YDta pic.twitter.com/u8DexwzQ6z