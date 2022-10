Sociologul Alfred Bulai atrage atenţia asupra forţelor de conducere din UE: "Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană are probleme legat de modul în care este gestionată astăzi. UE nu înseamnă nişte lideri politici, care-s vremelnici acolo. Istoric, s-a întâmplat mereu acelaşi lucru: populaţia a început să meargă în altă direcţie decât politicienii. Asta a-nceput să se întâmple mai demult, sunt reacţii peste tot. Nu înseamnă că se întoarce totul pe dos peste noapte ci, pur şi simplu, că există anumite crize care pot sau nu pot fi manageriate de cei din actuala conducere. Atenţie! Nu vorbim de UE ca şi un tot. Există disensiuni politice uriaşe acolo, mă refer la liderii politici. Nu sunt toţi o apă ca la noi. Ne gândim la PSD şi PNL şi credem că aşa o fi şi în Uniunea Europeană. Nu e chiar prietenie de-asta la cataramă."

Val Vâlcu a venit cu completări: "Cam de 30 de ani încoace nu mai apar lideri care să-şi asume, să fie vizionari. Păi... viziunea poate însemna un pariu. Poate să-ţi iasă, poate să nu-ţi iasă! Ăştia sunt confortabili, incrementali. Să fie bine să nu fie rău, să nu supărăm pe nimeni, să luăm votul de la toată lumea... Mai fac câte-o chestie de-asta de PR... beau o bere să vadă lumea, Merkel cu toţi ăştia de pe la Consiliul European se duceau prin Bruxelles... uite ce populari sunt... Vorbesc în general despre politicianul ca un diplomat. Aseptic! Nu supără pe nimeni, îşi cântăreşte cu grijă vorbele, poate s-o dea la întors oricând... "

Alfred Bulai: "Da, la nivel mondial, există o criză de lideri, în sensul în care aceia care au spus lucruri adevărate erau atât de "ciudăţei", vezi Trump în America, încât deveniseră puţin frecventabili. Deşi ideile, în sine, pe care le aveau erau corecte, ca dovadă că ele sunt corecte şi astăzi, unele dintre ele. Sigur că erau şi multe ciudăţenii. Să faci zid ca-n antichitate ca să te aperi de Mexic... adică, totuşi, nişte tembelisme! Dar ce zici de Biden, care oricum nu ştie cum îl cheamă? America, de exemplu, care e un motor al lumii contemporane indiscutabil, cred că ar avea nevoie de un preşedinte tânăr, de 50 şi ceva de ani dar care să aibă un obiectiv. Biden a fost un pansament gastric, că nu-l iei pe unul care are n ştiu ce vise să facă un ştiu ce din America la 80 de ani sau cât are el (oricum pare de 90!). A fost mai mult o chestie de-asta... să nu fie Trump! Nu-i o soluţie. America are nevoie de un Kennedy, chiar Obama! Avea un program! Puteai să nu fii de acord cu el dar sugera că vrea să facă ceva, să transforme nişte lucruri în America. Ori, din punctul ăsta de vedere, e nevoie de un suflu nou în politica americană, în care să apară oamenii mai importanţi decât afacerile. Sigur că şi-n Europa e loc de schimbare la greu. Nu pot să spun că e vreun politician, astăzi, atât de mare încât să zici că omul ăla va lăsa urme. Perioada marilor schimbări a fost dată de asemenea tipuri de reacţii ale populaţiei. Cum le spun eu studenţilor mei, istoria se repetă pentru că n-o cunoaştem" a concluzionat pe o notă de umor prof. Alfred Bulai.

