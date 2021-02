Creşterea porcilor în gospodărie, LIMITATĂ prin ordin de ministru. Petre Daea: Altceva trebuia reglementat

"Pe de o parte trebuie reglementată situaţia creşterii porcului în România pentru a putea face faţă bolilor care au năpădit ţara, respectiv pesta porcină africană, dar în acelaşi timp trebuie să fim atenţi şi la gospodăria ţărănească, cea care a fost, este şi trebuie să rămână în România. În acest sens, am spus-o şi o repet: nu trebuie ţinuţi mai mult de cinci porci de la o greutate de la 30 de kilograme în sus. Pentru că dacă un crescător de porci are în bătătură o scroafă care mâine îi fată cinci, şase, şapte purcei, sigur că nu îi fată de 30 de kilograme, iar până ajung la acea greutate are libertatea să-şi păstreze efectivul pe care îl presupune o gospodărie ţărănească pentru a-şi satisface nevoile proprii.

Aici este defecţiunea, iar treaba asta trebuie reglementată, pentru că altfel nu va avea succes

Nu vom atinge nici obiectivul pe care-l urmărim şi care este un obiectiv statal şi de o importanţă formidabilă şi anume de controla, cu măsurile de biosecuritate şi cu reglementarea mişcării animalelor, pesta porcină africană şi, în plus, vom sugruma şi gospodăriile populaţiile în condiţiile în care facem acest lucru nemulţumind crescătorii şi, din acest punct de vedere, vom avea numai rezultate negative. Ne propunem toţi şi căutăm să facem bine acestei specii din România care este principala consumatoare de cereale unde România deţine un loc fruntaş, fiind trei ani de zile pe primul loc la cultura porumbului", a explicat Petre Daea.

Întrebat dacă sunt diferenţe între ordinul emis de el în mandatul de ministru al Agriculturii şi cel dat, acum, de Adrian Oros, Petre Daea a răspuns: "În ordinul pe care l-am dat eu era stabilită clar greutatea de la 30 de kilograme în sus, în ceea ce priveşte limitarea la cinci a numărului de porci din gospodărie. Dar cred că în perioada aceasta de consultare publică îşi va da seama că este greşit şi va reveni la norma statuată".