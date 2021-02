Declaraţia a fost făcută în contextul proiectului anunţat de AUR, partid care vrea să scoată obligativitatea purtării măştilor în spaţiile publice deschise.

"Nu e momentul să renunţăm la mască pentru că sunt altele care trebuie făcute şi nu sunt făcute. Eu la mine acasă am provocat un tsunami în raport cu copiii mei când am spus că vine valul al treilea. Ce val, tsunami am adus eu prin această ştire", a spus Oana Zamfir la Antena 3.

Acest articol reprezintă o opinie.