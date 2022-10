Cornulețe de post. Rețeta clasică

Rețetă cornulețe de post: Ingrediente

- 800 g făină albă

- 300 ml ulei

- 300 ml borș

- 25 g drojdie proaspătă

- ¼ linguriţa sare

- 100 g rahat

- 50 g alune

- 150 g zahăr pudră vanilat

Rețetă cornulețe de post: Cum se prepară

Se dizolvă drojdia într-un castron cu o linguriţă de zahăr, apoi se adaugă o cană de borş călduţ, o cană de ulei şi un sfert de linguriţă de sare şi se amestecă bine. Se încorporează treptat făina cât cuprinde, se răstoarnă pe blatul de lucru şi se frământă până când se formează un aluat nelipicios, maleabil şi elastic. Apoi, se pune în castron, se acoperă şi se lasă la dospit timp de 20 minute. În acest timp, se pregătesc alunele şi rahatul care se taie bucăţele, potrivit retetetraditionaleromanesti.ro.

După ce aluatul a crescut, se rulează sub formă de sul şi se taie în bucăţi egale care se modelează sub formă de bile. Fiecare bilă se întinde sub forma unui cerc, care se taie după preferinţă în 6-12 raze, în funcţie de cât de mari se doresc cornuleţele. Pe fiecare rază se aşază o bucăţică de rahat şi o alună şi se rulează strâns spre mijloc formând astfel un cornuleţ. Se procedează asemănător cu restul cornuleţelor şi la final se aşază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Tava cu cornuleţe se dă la cuptorul preîncălzit la 200-220 grade Celsius, timp de 20 minute sau până când sunt frumos rumenite. Când sunt gata, se scot din cuptor şi se pun calde într-un castron cu zahăr pudră vanilat şi se pudrează bine. Apoi se aşază pe platou şi se pot servi.

Citește și:

Chec pufos simplu. Rețeta veche, economică

Ingrediente

- 10 ouă

- 300 g zahăr

- 100 g unt sau ulei (cântărit)

- 250 g făină

- 25 g cacao neagră

- 100 ml lapte

- sare

- arome: vanilie, rom, portocală....

Cum se prepară

Adăugăm peste gălbenuşuri sare cât luăm cu trei degete şi le batem puţin, apoi le lăsăm deoparte. Punem albuşurile la bătut. Când albuşurile sunt bine bătute, adăugăm şi zahărul, apoi lăsăm să se bată până când se dizolvă zahărul complet şi obţinem o spumă tare şi lucioasă. Peste gălbenuşuri adăugăm o lingură de răzătură de coajă de portocale, o lingură de pastă de vanilie - puteţi folosi şi zahăr vanilat - amestecăm foarte bine.

Peste gălbenuş adăugăm untul topit sau uleiul, puţin câte puţin, în timp ce amestecăm, la fel ca la maioneză. Adăugăm şi laptele apoi. Amestecul de gălbenuş, lapte şi unt îl adăugăm peste albuşurile bătute. Amestecăm totul folosind o spatulă, cu mişcări uşoare, de jos în sus, scrie pofta-buna.com.

Împărţim compoziţia, lăsăm 2/3 albă, 1/3 o vom colora cu cacao. La compoziţia albă folosim 180 de g de făină. La compoziţia în care punem cacao vom folosi restul de 70 de g făină plus cacao. Cernem cacaoa şi făina, apoi amestecăm uşor, de jos în sus.

Din aceste cantităţi puteţi face un chec mare, într-o tavă de cozonac sau puteţi face două mai mici, cum preferaţi. Tapetăm tava cu hârtie de copt, adăugăm un strat de compoziţia albă, apoi unul cu cacao, apoi alternam, pentru a obţine un efect de zebră.

Punem tăvile la cuptor la o temperatură de 190-200 de grade Celsius - cuptorul este preîncălzit. Coacerea durează în jur de 40 de minute. Ca să verificaţi dacă sunt coapte, apăsaţi puţin cu mâna deasupra. Dacă nu, puteţi înfige o scobitoare şi vedeţi dacă este uscată sau nu.

Scoatem din tavă, lăsăm să se răcorească pe un grătar şi le pudrăm cu zahăr vanilat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News