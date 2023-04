Companiile urăsc munca de la distanță – mai puțin atunci când vor să își concedieze personalul. Exemplul McDonald’s și al giganților din tehnologie

„În cele din urmă suntem o afacere care pune preț pe contactul între persoane”, a spus el pentru Bloomberg Television. „Pierzi ceva din cultura organizațională fiind atât de îndepărtat.”

Dar, aparent, asta nu se aplică atunci când vine vorba de concedierea oamenilor. McDonald’s le-a ordonat tuturor angajaților săi corporativi să lucreze de la distanță săptămâna trecută, astfel încât să poată concedia sute dintre aceștia - pe Zoom sau prin telefon.

Ce fel de cultură organizațională pretinde că dorește „conectivitate” doar pentru a renunța la deziderat în momentul în care aceasta servește cel mai mult în interesul angajaților, se întreabă jurnalista Helaine Olen, într-un articol de opinie pentru publicația Washington Post.

„Este ca și cum ai spune: „Asta e ceea ce angajații își doresc. Ei vor mai multe oportunități la distanță. În cazul acesta, putem folosi munca de la distanță atunci când ne este convenabil”, spune Mark Bolino, profesor la Price College of Business de la Universitatea din Oklahoma.

Munca la distanță a apărut ca un punct de inflexiune și o cerere a mișcării muncitorești din SUA, numită „Marea Demisie”. La trei ani după ce Covidul a lovit Statele Unite, gradul de ocupare a birourilor se situează în jurul a 50% din normele pre-pandemie, potrivit companiei de securitate Kastle Systems.

McDonald's Corp. este cea mai recentă companie care a solicitat angajaților să lucreze de acasă în timpul concedierilor, o politică care a provocat critici atât din partea muncitorilor, cât și a experților în management.

Înainte de a implementa concedieri în masă, în noiembrie, sub conducerea noului CEO, Elon Musk, Twitter Inc. și-a închis, de asemenea, birourile. În decembrie, PepsiCo Inc. a adoptat o strategie similară, potrivit unui articol Fox Business.

Companiile au fost forțate să își reducă brusc și urgent forța de muncă, iar disponibilizările virtuale deveniseră o procedură normală. Cu toate acestea, acum că multe companii s-au întors „la birou”, directorii pot decide dacă disponibilizările ar trebui efectuate personal sau online.

Acest articol reprezintă o opinie.