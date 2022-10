Comisia Europeană aprobă primele programe regionale ale României pentru 2021-2027, PR Vest şi PR Sud-Muntenia

"Atât Programul Regional Vest, cât şi Programul Regional Sud-Muntenia propun intervenţii pentru dezvoltarea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare şi digitalizare, creşterea performanţei energetice a fondului existent de clădiri publice şi rezidenţiale, valorificarea spaţiilor degradate de la nivelul oraşelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiţii în reţeaua de drumuri judeţene şi în infrastructura educaţională, precum şi acţiuni de valorificare a potenţialului cultural, turistic şi balnear", se arată în comunicatul MIPE.



Cele 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021-2027 dispun de o alocare totală de peste 11 miliarde de euro şi au fost elaborate în aşa fel încât să fie permis transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora.



"Este un moment mult aşteptat pentru debirocratizare şi pentru dezvoltarea echilibrată în toate regiunile. În perioada de programare 2021-2027, ne-am concentrat pe anumite elemente strategice, dintre care o prioritate a reprezentat-o descentralizarea finanţărilor pentru regiuni pentru a fi cât mai aproape de beneficiari şi de nevoile specifice pe care le au comunităţile locale. Pentru asigurarea coeziunii economice şi sociale şi redresării tendinţei de adâncire a decalajelor între regiunile mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate, era necesară o abordare integrată a problemelor teritoriale, atât la nivel urban, cât şi la nivelul unor microregiuni definite prin anumite trăsături specifice. Prin cele 8 PR-uri, vorbim despre o alocare totală de peste 11 miliarde de euro pentru implementarea de măsuri economice pentru eficienţă energetică, transport, infrastructură verde şi educaţie. Acum, autorităţile locale îşi pot lua soarta în propriile mâini, pentru a răspunde de viitorul celor pe care îi reprezintă", a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.



Potrivit sursei citate, programul Regional Vest beneficiază de o alocare totală de 1.179.093.826 euro şi susţine, prin priorităţi de finanţare specifice, transformarea regiunii într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice (alocare de 236,10 milioane euro), cu oraşe Smart şi o administraţie digitalizată (34,11 milioane euro), cu oraşe prietenoase cu mediul (156,79 milioane euro), cu mobilitate urbană sustenabilă (alocare totală 157,36 milioane euro) şi accesibilă (158,36 milioane euro), o regiune educată şi atractivă (193,95 milioane euro) şi, nu în ultimul rând, o regiune pentru cetăţeni (193,01 milioane euro). Pentru intervenţiile dedicate asistenţei tehnice este prevăzută o alocare financiară de 49,37 milioane euro.



Programul Regional Sud-Muntenia beneficiază de o alocare totală de 1.576.796.471 euro şi susţine, prin priorităţi de finanţare specifice, transformarea regiunii într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice (423,93 milioane euro), cu oraşe prietenoase cu mediul (365,49 milioane euro), cu mobilitate urbană durabilă (215,99 milioane euro) şi mai accesibilă (225,14 milioane euro), o regiune mai educată (76,06 milioane euro) şi mai atractivă (203,58 milioane euro). Pentru intervenţiile dedicate asistenţei tehnice este prevăzută o alocare financiară de 66,57 milioane euro.



Programul Regional Vest a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022) 7252/07.10.2022), iar Programul Regional Sud-Muntenia prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022) 7253/07.10.2022. Deciziile au fost emise cu data de 7 octombrie şi comunicate prin sistemul informatic care asigură interfaţa Comisiei Europeane cu România în data de 11 octombrie.



MIPE precizează că în cadrul fiecărui program regional, problemele şi provocările oraşelor din regiune au fost abordate individual. Cele 8 Programe Regionale sunt: PR Bucureşti - Ilfov (1,466 miliarde de euro), PR Sud-Est (1,488 miliarde de euro), PR SV Oltenia (1,208 miliarde de euro), PR Sud-Muntenia (1,576 miliarde de euro), PR Centru (1,384 miliarde de euro), PR N-E (1,759 miliarde de euro), PR N-V (1,437 miliarde de euro) şi POR V (1,179 miliarde de euro).



Săptămâna trecută a avut lor evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României şi Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune şi cel al Politicii Maritime şi Pescuit pentru perioada de Programare 2021 - 2027.



Astfel, în al treilea exerciţiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa şaisprezece Programe, prin care României îi vor fi alocate peste 31 de miliarde de euro.



Primul Program aprobat de executivul european din Politica de coeziune 2021-2027 a fost Programul Asistenţă Tehnică, la 23 august, cu o alocare de 0,96 miliarde de euro.



În continuare, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene are drept obiectiv finalizarea procesului de negociere formală şi aprobare a tuturor programelor aferente perioadei 2021-2027 până la sfârşitul anului în curs, susţin reprezentanţii instituţiei.



La finele lunii iunie, Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care completează cadrul legal necesar exercitării de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuţiilor care derivă din îndeplinirea calităţii de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum şi în domeniul prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor.



Actul normativ are în vedere ca ADR să fie de deplin funcţionale în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale întârzieri în demararea implementării programelor regionale şi, totodată, riscul de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinaţie.



Potrivit sursei citate, prin soluţiile legislative prevăzute, ordonanţa permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare şi control al programelor regionale să aibă forţă juridică obligatorie pentru solicitanţi, beneficiari sau alte entităţi cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcţiilor, notează Agerpres.

