Comisia de anchetă a asaltului asupra Capitoliului SUA va scoate la iveală "elemente interesante"

Comisia nu va audia martori în direct de data aceasta, dar va prezenta înregistrări video, printre care imagini realizate de o echipă daneză pentru un documentar despre Roger Stone, aliat de multă vreme al fostului preşedinte republican.



"Vom pune accentul pe starea de spirit a fostului preşedinte şi asupra implicării lui în aceste evenimente pe măsură ce se derulau", a explicat o sursă parlamentară, conform Agerpres.

Peste o mie de martori, deja audiaţi





Comisia încearcă să facă lumină asupra comportamentului lui Donald Trump înainte, în timpul şi după atacul asupra Capitoliului care a şocat întreaga lume.



În acea zi, 6 ianuarie 2021, partizani ai republicanului au luat cu asalt sediul Congresului pentru a încerca să împiedice aleşii să certifice victoria rivalului său democrat, Joe Biden, la prezidenţialele din 2020. Donald Trump continuă şi în prezent să susţină că acest scrutin i-a fost "furat".



De la înfiinţarea sa, comisia a audiat peste o mie de martori, printre care doi copii ai lui Donald Trump, şi a analizat zeci de mii de documente.



Audierea de joi, care ar putea fi ultima înainte de raportul final al anchetei, va aborda "noi elemente pe care le-am descoperit prin munca noastră din această vară. Care au fost intenţiile preşedintelui, ce ştia el, ce a făcut, ce au făcut alţii", a spus la CNN aleasa Zoe Lofgren, membră a comisiei.



Şi aceste elemente noi sunt "destul de surprinzătoare", a dat ea asigurări.

"La naiba cu votul, să trecem direct la violenţă"





Comisia examinează, printre altele, legăturile dintre fostul consilier al lui Trump, Roger Stone, şi grupuri de extremă-dreaptă precum Proud Boys şi Oath Keepers, membri ai acestora fiind urmăriţi penal pentru participarea lor la asaltul asupra Capitoliului.



În imaginile filmate de echipa daneză chiar înainte de alegerile prezidenţiale din 2020, Roger Stone poate fi auzit spunând că nu-i pasă de vot.



"La naiba cu votul, să trecem direct la violenţă", spune el. "Dacă vezi un antifa, (trebuie) să tragi pentru a ucide", adaugă el.



Stone, care nu a fost pus sub acuzare în legătură cu 6 ianuarie, a contestat autenticitatea înregistrărilor video, susţinând că acestea au fost manipulate.



Consilierul politic conservator, cunoscut pentru stilul său controversat şi pentru tatuajul cu Richard Nixon pe spate, se descrie pe sine drept "un obişnuit cu trucurile murdare". El a fost condamnat la 40 de luni de închisoare în cadrul anchetei privind ingerinţa Rusiei în timpul campaniei prezidenţiale din 2016, înainte de a-şi vedea pedeapsa comutată de Donald Trump.



Comisia intenţionează, de asemenea, să dezvăluie elemente din "sute de mii de pagini" furnizate de Secret Service, potrivit sursei parlamentare. Aleşii vor să înţeleagă de ce au fost şterse anumite SMS-uri ale agenţilor trimise în ziua asaltului.



Raportul de anchetă urmează să fie publicat până la sfârşitul anului, dar probabil nu înainte de alegerile parlamentare din 8 noiembrie, care vor determina ce partid va controla Congresul pentru restul mandatului preşedintelui Biden. Un text preliminar ar putea fi însă publicat înainte de scrutin.



Membri ai comisiei au sugerat în mod deschis ca procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, să îl pună sub acuzare pe Donald Trump în legătură cu atacul asupra Capitoliului. Comisia nu a spus dacă va recomanda oficial vreo punere sub acuzare, mai scrie AFP.

