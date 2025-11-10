€ 5.0854
Stiri

Data publicării: 18:12 10 Noi 2025

Cod Galben de ceață densă. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

cod galben de ceata Ceață densă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de ceață.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip Cod Galben în care anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zone vizate:  

- Județul Olt: Scornicești, Curtișoara, Colonești, Strejești, Verguleasa, Vitomirești, Vulturești, Teslui, Cungrea, Spineni, Grădinari, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Priseaca, Făgețelu, Leleasca, Optași- Măgura, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana.

- Județul Vâlcea: Drăgășani, Prundeni, Orlești, Lungești, Ștefănești, Sutești, Drăgoești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Voicești, Mitrofan.

Interval de valabilitate: 10/11/2025, ora 17:45 - 10/11/2025, ora 21:00.

Cum conduci în siguranță pe tip de ceață

Precizăm că este recomandat ca pe timp de ceață, șoferii să reducă viteza și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față, pentru a avea suficient timp să reacționeze. Ei recomandă folosirea corectă a luminilor de întâlnire și, dacă mașina este echipată, a proiectoarelor de ceață, evitând luminile de drum care se reflectă și reduc vizibilitatea. 

De asemenea, specialiștii sfătuiesc să se urmeze marcajele rutiere pentru orientare și să se evite depășirile, care pot fi extrem de periculoase în aceste condiții. Este important și să se elimine orice distragere, cum ar fi muzica tare sau telefonul, pentru a menține atenția asupra drumului și a sunetelor din trafic, astfel încât călătoria să fie cât mai sigură.

