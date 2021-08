Coaliția PNL-USR-UDMR, cădere dramatică în sondaje în ultima lună. Bulai: E din cauze interne!

Sondajul realizat de Politico.eu urmărește dinamica votului popular până la jumătatea lunii iulie, ca urmare nu se cunoaște impactul scandalului generat de informațiile privind arestarea premierului, în Statele Unite. Unul dintre scenarii ar fi că acest incident umanizează imaginea ”tehnocratului” Florin Cîțu, iar supra-expunerea și asocierea cu adversarii săi politici îl victimizează, ca urmare dezvăluirile nu vor avea impact în ceea ce privește încrederea sau intenția de vot.

Gestionarea deficitară a comunicării publice și inabilitățile de comunicare ale premierului sunt o vulnerabilitate pentru Executiv, dar prăbușirea în sondaje precede momentul 11 august.

În primele șase luni din acest an, intenția de vot pentru PNL se stabilizase, între 25-23 de procente, cu o scădere lină, care se accelerează brusc în iunie. De la jumătatea lui iunie până la jumătatea lunii august, PNL pierde cinci puncte procentuale. ”Dacă mâine s-ar desfășura alegeri”, cum sună întrebarea sondajului, PNL ar lua cel mai mic scor din 2014, când nu fuzionase cu PDL și a obținut 14 procente.

Cum se explică scăderea în intenția de vot, în condițiile în care guvernul nu a luat măsuri dure de reformă, care să afecteze veniturile cetățenilor, dimpotrivă, a exagerat cu măsurile de relaxare?

”Este vorba despre scăderea încrederii în autorități, generată de disputele interne, din PNL și din Coaliție, spune politologul Alfred Bulai. Dacă ei între ei nu se înțeleg, cum or să conducă, câtâ încredere să am într-un guvern în care nu au ei încredere, nici unii în alții. Nu are legătură cu măsuri economice, pe care nici nu le-au luat, sau dacă le-au luat, oamenii încă nu le simt. Încă nu sesizează nimeni, în iulie, scumpirile la gaze și energie, sau creșterile de prețuri pe care le vor genera. Dar bălăcărirea reciprocă, acuzațiile pe care și le aduc, de la începutul guvernării și mai ales de la intrarea în linie dreaptă a competiției din PNL sunt devastatoare. Și USR a scăzut, dacă e să luăm în calcul sondajul Politico, tot cu 5 puncte procentuale. Așa s-a întâmplat și cu PNȚCD-ul și PNL-ul, care au guvernat în coaliție în 2000, așa și cu Stolojan și Isărescu, care au pierdut amândoi...Și Cîțu, care va câștiga va ieși la fel de șifonat ca Orban, care va pierde, iar recuperarea încrederii va fi extrem de dificilă. Dacă nu imposibilă, ân condițiile în care problemele de zi cu zi vor eroda și mai mult guvernarea”, concluzionează profesorul Alfred Bulai.