Cîțu: Mergem cu mandat de guvernare în jurul PNL

Înaintea negocierilor cu USR și PSD, Florin Cîțu, președintele Partidului Național Liberal, a făcut declarații de presă:

„Discutăm și cu PSD, dar cum am spus, cu același mandat. Avem obiective clare în programul de guvernare la care nu abdicăm, nu vom permite niciun fel de formă de populism care să arunce în aer stabilitatea financiară a României.

Am spus foarte clar, mergem cu mandat de guvernare în jurul PNL, ceea ce înseamnă premier din partea Partidului Național Liberal.

Mandatul a fost flexibilizat și vom negocia cu forțele democratice. Acum ne vedem cu USR-ul, după aceea ne vom vedea cu PSD-ul“, a precizat Florin Cîțu.

Premier de la PSD. Ciolacu: Vom merge cu o propunere

De cealaltă parte, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri dimineața, la sediul partidului, că "să nu credeți vreo clipă că eu n-o să cer mandat colegilor mei ca PSD să meargă cu propunere de prim-ministru." "Este exclus așa ceva!", a adăugat Ciolacu.

Întrebat "cine este propunere de premier a PSD", Marcel Ciolacu a răspuns: "Cred că propunerea ne dați dreptul să o hotărâm noi în interiorul partidului."

"Să nu credeți că noi vom face vreo construcție politică aberantă sau excluzând niște lucruri evidente.", a spus apoi președintele PSD.

Marcel Ciolacu a precizat ulterior, privind acest subiect, că "PSD va merge la Cotroceni cu propunere de prim-ministru."

Ce spune Dacian Cioloș

La rândul său, preşedintele USR, Dacian Cioloş, a declarat că nu este clar ce presupune flexibilizarea mandatului de negociere de către PNL.

El a completat că demersuri pentru conturarea unei majorităţi parlamentare ar fi trebuit făcute în urmă cu zece zile. 'Eu nu am mai multă claritate. Asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar încă nu ştim ce înseamnă flexibilizarea şi în ce direcţie vrea să o ia PNL. Am înţeles că vor un Guvern cât mai rapid. Păi dacă ar fi vrut un Guvern cât mai rapid, îi dădea un mandat premierului desemnat Ciucă încă de acum zece zile să negocieze o majoritate', a spus Cioloş, pentru B1 Tv.

În opinia sa, în eventualitatea refacerii coaliţiei nu este necesar un nou program de guvernare, ci doar de de un calendar de punere în practică a măsurilor prevăzute. Potrivit lui Cioloş, stabilirea unui astfel de calendar ar reduce riscul tensiunilor ulterioare (citește AICI).