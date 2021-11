Liderii USR şi ai PNL se întâlnesc miercuri pentru discuţii privind formarea Guvernului (surse)

Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, întâlnirea are loc după ce Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat, marţi, flexibilizarea mandatului de negociere 'cu forţele democratice' din Parlament privind formarea unui nou Guvern.

Din echipa de negociere a PNL fac parte preşedintele PNL, Florin Cîţu, secretarul general Dan Vîlceanu şi cei patru prim-vicepreşedinţi - Iulian Dumitrescu, Rareş Bogdan, Lucian Bode şi Gheorghe Flutur.

Condiția ca PNL să negocieze cu USR și PSD

Florin Cîţu a declarat că PNL va merge la negocierile cu USR şi PSD pentru formarea Guvernului doar cu propunerea ca premierul să fie din partea liberalilor. El a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis este cel care desemnează premierul, iar, deocamdată, nu a fost modificată decizia PNL ca preşedintele partidului să fie propunerea de prim-ministru.

Ce spune Cioloș

La rândul său, preşedintele USR, Dacian Cioloş, a declarat că nu este clar ce presupune flexibilizarea mandatului de negociere de către PNL.

El a completat că demersuri pentru conturarea unei majorităţi parlamentare ar fi trebuit făcute în urmă cu zece zile. 'Eu nu am mai multă claritate. Asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar încă nu ştim ce înseamnă flexibilizarea şi în ce direcţie vrea să o ia PNL. Am înţeles că vor un Guvern cât mai rapid. Păi dacă ar fi vrut un Guvern cât mai rapid, îi dădea un mandat premierului desemnat Ciucă încă de acum zece zile să negocieze o majoritate', a spus Cioloş, pentru B1 Tv.

În opinia sa, în eventualitatea refacerii coaliţiei nu este necesar un nou program de guvernare, ci doar de de un calendar de punere în practică a măsurilor prevăzute. Potrivit lui Cioloş, stabilirea unui astfel de calendar ar reduce riscul tensiunilor ulterioare.

USR sau USL? Simpla decizie grea a PNL

Liberalii trebuie să ia o decizie dificilă în legătură cu partenerii alături de care vor duce guvernarea mai departe.

Deşi pare una dintre cele mai dificile decizii în contextul foarte dificil politic – cu un USR care şi-a trântit propriul guvern – totuşi alegerea este cât se poate de evidentă, mai ales pe termen lung. Iar unii lideri liberali s-au şi exprimat deja: nu poţi să spui da unui USL2, cu care să omori PNL. Printre ei Dan Vîlceanu, ministrul interimar de la Finanţe, şeful PNL Tulcea Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, sau liderul PNL Bistriţa – Năsăud, Ioan Turc. Şi nu sunt singurii. Primari şi consilieri locali s-ar fi exprimat împotriva alianţei cu PSD la guvernare, în forurile interne.

De ce este nocivă o alianţă cu PSD? În primul rând pentru că lumea nu a uitat nici acum USL şi perioada aceea nefastă pentru PNL. Să nu uităm că USR a apărut pentru că PNL nu mai reprezenta o alternativă. Apoi, pentru că PNL nu ar mai reuşi să-şi impună agenda de reforme în noul USL, alături de premierii lui Dragnea – Grindeanu şi Tudose. Mai mult, nu PNL ar fi la cârma guvernării de facto în alianţa cu PSD, fiind mereu la mâna lui Ciolacu. Plus, nu poţi să crezi că în parteneriat cu socialiştii vei mai performa economic şi nu vei face mereu compromisuri. Ar fi o naivitate din partea PNL.

Dar, poate cel mai important, alegând PSD, PNL ar şterge ultimii ani în care a condamnat modul în care Dragnea şi ai lui au devalizat bugetul şi au adus România pe marginea prăpastiei, cu dezechilibre majore, într-o perioadă de stabilitate. Pe termen lung, în eventualitatea unui USL 2, PNL s-ar eroda puternic iar Dacian Cioloş va creşte în opoziţie şi ar fi noul prezidenţiabil, fără doar şi poate. VEZI CONTINUAREA AICI!