Cine este Lynne Tracy, alegerea preşedintelui Biden pentru postul de ambasador la Moscova - foto

Lynne Tracy este în prezent ambasadoarea SUA în Armenia, iar anterior a fost consilier principal pe problematica rusească în cadrul Biroului pentru afaceri europene şi eurasiatice al Departamentului de Stat.

Senatul urmează să confirme numirea acestei diplomate de carieră, vorbitoare de limbă rusă, care a activat între 2014 şi 2017 ca adjunct al şefului de misiune la ambasada din Moscova.

