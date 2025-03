Cine este democratul care a murit după discursul lui Donald Trump din Congres - Video

Este vorba despre Sylvester Turner, fost primar al oraşului Houston, învestit în funcţie în noiembrie 2024. El a murit marţi, la doar câteva ore după ce a scris o postare cu privire la participarea la discursul preşedintelui Donald Trump rostit în faţa Congresului, au spus colegii democraţi ai acestuia, transmite Reuters.

Sylvester Turner avea 70 de ani, iar moartea sa crește temporar majoritatea scăzută a republicanilor în Camera Reprezentanţilor, la un număr de 218 mandate faţă de 214 mandate ale democraţilor. Însă va trebui să se organizeze un scrutin special pentru ocuparea postului rămas vacant în Camera Reprezentanţilor.

Sylvester Turner a fost primar al oraşului Houston din anul 2016 până în anul 2024. Anul trecut a fost ales pentru a ocupa locul din Camera Reprezentanţilor deţinut anterior de Sheila Jackson Lee, care a murit în iulie 2024.

Într-un clip realizat în faţa biroului său din Washington şi publicat marţi, Sylvester Turner spunea că aduce ca invitat la discursul lui Donald Trump o alegătoare a cărei fiică are o boală genetică rară şi se sprijină pe asigurarea Medicaid pentru tratament.

”Mesajul meu pentru actuala administraţie pentru Starea Uniunii din această seară: Nu vă jucaţi cu Medicaid. Presiunea preşedintelui Trump şi a lui Elon Musk de a reduce Medicaid nu este altceva decât o trădare a celor mai vulnerabili dintre noi”, a afirmat Sylvester Turner.

My message to the current administration for tonight’s State of the Union: “Don’t mess with Medicaid.”



I am proud to have Angela Hernandez here from our Congressional district as my guest. She is representing and advocating for her daughter Baislee Garcia who has a rare genetic… pic.twitter.com/n9p49IXGHa