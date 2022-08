Chirieac, despre incidentul cu ÎPS Teodosie de la Ziua Marinei: A creat un prejudiciu grav actualei conduceri

Arhiepiscopul a declarat jurnaliştilor că este pentru prima oară când i se opreşte microfonul în timpul unei slujbe religioase şi că nu vrea să interpreteze acest gest.

„Nu cred că a fost un plan, pur și simplu, cred că a fost prostie”, a zis Bogdan Chirieac, adăugând: „Să îi tai microfonul lui ÎPS Teodosie, care este foarte iubit și extrem de respectat în toată zona respectivă, ținând seama de toate pozițiile sale publice, e o prostie. Nu știu dacă un civil sau un militar a avut această idee, dar cel care va deconta este președintele.”

„Marcel Ciolacu nu s-a dus la distinsa adunare, Kelemen Hunor nici atât, că domnul merge la discursurile rasiste ale lui Orban, de la Tușnad. Într-adevăr, din senin, din iarbă verde, fără să câștige ceva, prostia unuia a cauzat un prejudiciu grav actualei conduceri a țării”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

Deşi avea la dispoziţie 17 minute, ÎPS Teodosie a fost întrerupt de organizatori brusc, pentru ca Şeful Statului Major să poată susţine o alocuţiune. Acest lucru nu i-a picat deloc bine Arhiepiscopului, care a decis să plece de la faţa locului.

„De ce să mă supăr? Nu am voie să mă supăr. Îi compătimesc pe cei care au făcut asta. Înaintea lui Dumnezeu vor răspunde", a declarat ÎPS Teodosie după incident.

Teodosie: Mi-am dat seama că este o sfidare și am plecat de acolo

”A vorbit (cu mine - n.r.) domnul Ministru al Apărării, care m-a întâmpinat și mi-a spus că avem 17 minute alocate pentru slujba religioasă, un timp generos pentru mine și, sigur, mă încadram. Dar, înainte de a face rugăciunea s-a întrerupt microfonul, am crezut că este o problemă tehnică, dar imediat a apărut microfonul din senin și s-a comandat ”acoperiți”. Deci slujba a fost abandonată și a dat cuvântul unuia dintre cei de acolo, generalul Statului Major a comandat aceasta și atunci am văzut că suntem abandonați. Am făcut sute de slujbe, la toate sărbătorile sunt prezent, dar așa ceva n-am întâmpinat niciodată. Eu am făcut în continuare rugăciunea că sunt păstor și nu mă supăr și m-am rugat pentru marinari, pentru popor și apoi am plecat. Nu a venit nimeni să îmi spună ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că este o sfidare și am plecat de acolo”, a spus ÎPS Teodosie în intervenția sa telefonică de la România TV.

Întrebat ce rugăciuni au fost întrerupte, ÎPS Teodosie a răspuns ”Rugăciuni pentru popor, pentru marinari, pentru ocrotirea lor, pentru ziua lor. O rugăciune care se face la zilele naționale, (...) sunt pomeniți toți cei din marina militară”.

