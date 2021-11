China, acord cu Washingtonul: "Trebuie să îşi asume responsabilitatea..."

China şi Statele Unite au adoptat o declaraţie comună privind consolidarea acţiunii climatice, a anunţat miercuri, la Glasgow (Scoţia), emisarul chinez pentru climă, Xie Zhenhua, relatează AFP şi Reuters.



Ambele părţi recunosc decalajul dintre eforturile actuale şi obiectivele acordului de la Paris, aşa că vom consolida împreună acţiunea climatică, a declarat oficialul chinez, în faţa presei, la Conferinţa ONU privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow, scrie Agerpres.

Acest acord demonstrează că cooperarea este singura cale pentru China şi Statele Unite, a subliniat Xie Zhenhua, în timp ce tensiunile dintre cele două ţări păreau recent să se amplifice în dosarul diplomaţiei climatice. China este cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume, iar Statele Unite sunt al doilea. Preşedintele american Joe Biden, care a venit la Glasgow la începutul conferinţei, săptămâna trecută, a calificat drept o mare greşeală absenţa de la COP26 a omologul său chinez Xi Jinping.



Ca două mari puteri mondiale, China şi Statele Unite trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru a lucra împreună şi cu alte părţi pentru a combate schimbările climatice, a declarat reprezentantul chinez.



Reprezentantul american pentru climă, John Kerry, urma să se adreseze la scurt timp după omologul său chinez. Conferinţa de la Glasgow este considerată ca fiind crucială, în timp ce lumea se află, conform ONU, pe o traiectorie catastrofală de încălzire cu + 2,7 ° C în comparaţie cu epoca preindustrială, cu mult peste obiectivele acordului de la Paris care vizează o încălzire limitată cu mult sub 2 ° C şi, dacă este posibil, la 1,5° C.

Lumea se îndreaptă spre niveluri dezastruoase de încălzire globală care depășesc cu mult limitele prevăzute în Acordul de la Paris privind clima, în ciuda unei avalanșe de promisiuni de reducere a emisiilor de dioxid de carbon din partea guvernelor la summit-ul Cop26 al ONU, scrie Mediafax după o relatare The Guardian.

Potrivit unui studiu publicat marți la Glasgow, creșterea temperaturii va depăși 2,4°C până la sfârșitul acestui secol, pe baza obiectivelor pe termen scurt stabilite de țări. Acest lucru ar depăși cu mult limita superioară de 2C, care, conform Acordului de la Paris, ar trebui să rămână "cu mult sub" 2C, precum și limita mult mai sigură de 1,5C, care a fost stabilită în cadrul discuțiilor de la Cop26.

Distrugeri pe tot globul

La acest nivel, fenomenele meteorologice extreme - creșteri ale nivelului mării, secetă, inundații, valuri de căldură și furtuni mai puternice - ar provoca distrugeri pe tot globul.

Estimarea contrastează puternic cu previziunile optimiste publicate săptămâna trecută, care sugerau că încălzirea ar putea fi menținută la 1,9C sau 1,8C, în urma angajamentelor anunțate în cadrul negocierilor, aflate acum în a doua săptămână și programate să se încheie în acest weekend.

Acele estimări se bazau pe obiectivele pe termen lung stabilite de țări, inclusiv India, al treilea mare poluator din lume, care își propune să atingă un nivel zero de emisii nete până în 2070. În schimb, evaluarea sumbră a unei creșteri de 2,4C, realizată de Climate Action Tracker (CAT), cea mai respectată coaliție de analiză climatică din lume, s-a bazat pe obiectivele pe termen scurt ale țărilor pentru următorul deceniu.

Emisii de două ori mai mari în 2030

Conform promisiunilor făcute la Glasgow, emisiile vor fi de două ori mai mari în 2030 decât ar trebui să fie pentru a nu depăși 1,5C, a constatat CAT. Oamenii de știință au avertizat că, dincolo de 1,5C, unele dintre daunele aduse climei Pământului vor deveni ireversibile.

Analiștii au constatat, de asemenea, o prăpastie între ceea ce au declarat țările că vor face în privința emisiilor de gaze cu efect de seră și planurile lor din realitate. Dacă se iau în considerare politicile și măsurile actuale, și nu doar obiectivele, încălzirea ar crește la 2,7C, conform analizei CAT.

Două obiective

Cele 197 de părți la Acordul de la Paris din 2015 au fost rugate să vină la Glasgow cu două obiective: un obiectiv pe termen lung de a ajunge la zero emisii nete la nivel global în jurul jumătății secolului și planuri naționale pe termen mai scurt, care fixează reducerea emisiilor până în 2030. Oamenii de știință spun că emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să scadă cu aproximativ 45% în acest deceniu pentru ca temperaturile globale să nu depășească 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale.

Prima săptămână a discuțiilor din cadrul Cop26 a fost dominată de o avalanșă de anunțuri, inclusiv angajamente privind conservarea pădurilor, finanțarea sectorului privat pentru energie curată și eliminarea treptată a cărbunelui de către țări. Ulterior, țările au părut să revină asupra unor angajamente sau au simțit nevoia să le clarifice.