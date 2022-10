Cele mai frumoase 10 femei din lume. Zendaya, mai bine cotată decât Bella Hadid - Foto

Conform acestui Raport de Aur, actriţa britanică Jodie Comer, cunoscută printre altele pentru rolul din Free Guy, a avut cel mai mare indice. Prin comparaţie, cântăreaţa americană Beyonce este pe locul 4. De asemenea, Zendaya, actriţa din Spiderman şi Euphoria, are un indice mai mare decât topmodelul Bella Hadid.

"A avut cea mai mare valoare generală pentru poziționarea nasului și a buzelor și a fost aproape de vârf pentru forma buzelor și poziția ochilor. Bărbia ei este frumos modelată, iar forma generală a feței este cu adevărat frumoasă. Singurul element pentru care a fost notată mai slab au fost sprâncenele ei, care au obținut un scor mediu de 88%.”, a declarat Julian De Silva despre Jodie Comer, conform Adevărul.

Iată topul şi punctajele obţinute:

1. Jodie Comer - 94,52%

2. Zendaya - 94,37%

3. Bella Hadid - 94,35%

4. Beyonce - 92,44%

5. Ariana Grande - 91,81%

6. Taylor Swift - 91,64%

7. Jourdan Dunn - 91,39%

8. Kim Kardashian - 91,28%

9. Deepika Padukone - 91,22%

10. HoYeon Jung - 89,63%

Trucul de frumusețe al Danei Sota la... 60 de ani. Secretul ei poate fi pus în practică de oricine, în confortul casei

Dana Sota arată genial. Nu-i dai mai mult de 30 de ani când, de fapt, anul viitor, împlinește... 60.

Dana Sota, expert în beauty, cu peste 20 de ani de experiență în industria frumuseții din România, a venit cu un truc de frumusețe pe care oricine îl poate face acasă.

Cu gheața pusă pe ten putem face minuni de-a dreptul! Gheața are efecte terapeutice și de relaxare, dar poate rezolva și anumite probleme ale pielii.

Atunci când începi procedura, tenul trebuie să fie perfect curat. Ce trebuie să faci mai precis? Iei un bol în care pui cuburi de gheață și stai cu fața acolo.

„Ia un vas mare în care pui trei sferturi apă și un sfert cuburi de gheață. La alegere, poți pune lapte în loc de apă pentru un efect de exfoliere. Scufundă fața timp de 10-15 secunde, a zis Dana Sota. CITEŞTE MAI MULTE PE RADIO DC NEWS

Demachierea, cel puțin de două ori pe zi. Ioana Marinescu: Cel mai important pas în ritualul de îngrijire. Seara, curățarea în doi pași

Cum ne demachiem corect și ce beneficii poate avea tenul nostru atunci când îl curățăm corespunzător am aflat de la Ioana Marinescu, Farmacist Formulator şi fondator Plush Bio: "Demachierea trebuie să fie cel mai important pas din ritualul de îngrijire a pielii şi trebuie făcută de cel puţin două ori pe zi. Dimineaţa, evident, după ce ne trezim şi când pielea este mai plină de sebum şi are reziduurile din timpul nopţii şi, de asemenea, seara când ajungem acasă şi când pielea e super încărcată. Dacă dimineaţa putem să facem o curăţare mai uşoară, seara ar fi bine să facem măcar curăţarea în doi paşi, şi aici mă refer la un ritual care e foarte folosit în Occident: o curăţare cu un produs pe bază de uleiuri şi un produs pe bază de apă. Este esenţial ca în momentul în care ne întoarcem acasă să eliminăm, pe lângă machiaj, şi impurităţile, celulele moarte şi, evident, toată protecţia solară pe care se presupune că am folosit-o." CITEŞTE MAI MULTE AICI

