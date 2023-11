Ce se va întâmpla cu porcii crescuți în gospodărie. Decizie înainte de Crăciun

Porcii crescuţi în gospodării vor putea fi valorificaţi în perioada sărbătorilor de Crăciun în baza unei adeverinţe emise de medicul veterinar, a precizat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, conform Agerpres.



"În această dimineaţă am convocat conducerea ANSVSA, pe domnul preşedinte, şi am luat decizia ca în perioada sărbătorilor de iarnă atât porcii crescuţi în gospodăria ţărănească, cât şi în gospodăriile populaţiei, să poată fi mişcaţi, practic să poată fi valorificaţi de către persoanele fizice", a declarat Forin Barbu, luni, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD.



El a explicat că "valorificarea" de către persoanele fizice a porcilor se va face în baza unei adeverinţe de la medicul veterinar.



"Orice mişcare de porc, orice valorificare de la persoanele fizice se va face sub îndrumarea medicului veterinar, sub îndrumarea unei adeverinţe. Mai mult, partea de sănătate publică a animalelor este realizată de către medicii concesionari. Este gratuit acest serviciu, inclusiv medicamentaţia şi prestările de servicii sunt gratuite în România pentru persoanele fizice", a declarat Barbu.



El a fost întrebat ce l-a determinat să revină asupra acestei măsuri, în condiţiile în care s-au vehiculat informaţii potrivit cărora persoanele fizice nu-şi vor mai putea vinde porcii crescuţi în gospodării.



"A fost dat un ordin, Ordinul 130/2023, de către ANSVSA. Ne-am dorit foarte mult, atât eu ca ministru, cât şi domnul premier Marcel Ciolacu să luăm această decizie. În dimineaţa aceasta am convocat toată conducerea, va fi modificat acest ordin, şi bineînţeles, persoanele fizice pot valorifica porcii în perioada sărbătorilor de Crăciun", a declarat Barbu.



Întrebat ce se va întâmpla după această perioadă, acesta a precizat: "Ordinul rămâne în vigoare şi în perioada următoare".



Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, i-a convocat luni dimineaţă pe reprezentaţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi pe cei responsabili din domeniul zootehniei pentru a clarifica normele de aplicare la Legea Porcului, care se află în dezbatere publică pe site Autorităţii.



Conform normelor de aplicare la Legea 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine în România, aşa numita Lege a Porcului, oamenii vor putea să îşi crească porcii în gospodăria proprie pentru îngrăşare şi sacrificare pentru consum familial, însă nu vor mai putea să-i şi comercializeze.



O astfel de măsură a fost luată pentru a limita răspândirea pestei porcine africane pe teritoriul României.



Surse din Ministerul Agriculturii au declarat pentru Agerpres că Florin Barbu a cerut reprezentanţilor ANSVSA să modifice articolul din norme care prevede acest aspect, în aşa fel încât oamenii să aibă posibilitatea să îşi comercializeze porcii crescuţi în gospodărie, iar ca o măsura de precauţie pentru combaterea pestei porcine africane va fi necesar un aviz de la medicul veterinar din care să reiasă că animalul sacrificat nu este bolnav.

