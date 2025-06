Ce se întâmplă, în aceste momente, la Praid

Prefectul Harghitei, Petres Sándor, a declarat, joi, că în cursul dimineţii au avut loc desprinderi din planşeul minei vechi, care au dislocat apă sărată în pârâul Corund şi au dus la creşterea conductivităţii, dar situaţia din zona afectată de la Praid rămâne stabilă, fără riscuri suplimentare pentru populaţie.

”Din amonte, mai intră apă”



"O să încep prin a spune că, din punct de vedere al siguranţei cetăţenilor şi al localităţii, nu s-a schimbat nimic. Nu sunt evoluţii pe teren care să aducă risc în plus, dar menţinem toate acele decizii pe care le-am luat acum câteva săptămâni şi care se referă la măsurile de apărare şi cele de evacuare. În cursul nopţii, spre zori, am avut două întâmplări care nu sunt sub controlul nostru. În primul rând, s-au mai produs în zona afectată desprinderi de teren din acel planşeu, care au dislocat apă sărată şi, în plus, am depistat că din amonte mai intră apă în zona apei sărate, antrenează apă sărată care ajunge în pârâu. Avem un nivel ridicat al conductivităţii, încercăm să mai poziţionăm pompe în plus, ca să intervenim asupra acestui aspect', a afirmat prefectul Petres Sándor, într-o declaraţie de presă făcută de la Praid.



La rândul său, directorul tehnic de la Apele Române, Luci Ervin, a spus că în cursul dimineţii a fost o poluare cu cloruri pe pârâul Corund, dar acum concentraţiile sunt în scădere.



"Azi-dimineaţă (joi - n.r.) am avut o creştere însemnată de poluare cu cloruri datorită, după cum foarte bine a spus domnul prefect, desprinderii unei cantităţi din tavan. Momentan, sunt pe scădere concentraţiile pe cursul de apă Corund", a spus Luci Ervin.



Acesta a adăugat că primul vârf al undei de poluare a ajuns pe râul Mureş, la Săvârşin.



"Unda de poluare a ajuns pe râul Mureş, la Săvârşin, primul vârf al undei de poluare, pentru că o să mai urmeze unul, dar mult mai mic. În paralel am discutat cu Hidroelectrica şi uzinează cu centralele de la Râul Mare Retezat pentru a crea o diluţie aşa încât concentraţia de sare să nu depăşească graniţele ţării. Sunt avertizaţi şi colegii din Ungaria cu evenimentele de aici, zilnic de două ori se face această înştiinţare", a afirmat oficialul de la Apele Române, conform Agerpres.

El a mai precizat că, la Târnăveni, se încearcă, joi, deschiderea uzinei de apă pentru apă menajeră.







