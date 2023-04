Ce i-a spus Regina Elisabeta a II-a unui arhiepiscop de Canterbury. "Nu pot să mă predau"

Foto: captură video The Guardian

Regretata Regină Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a spus lui George Carey, fost arhiepiscop de Canterbury, "eu nu pot să-mi dau demisia", la vremea când acesta din urmă a anunţat-o că renunţa la funcţie, conform unui nou documentar, relatează Agerpres, citând DPA/PA Media.

"Oricum, ea nu ar fi plecat niciodată"





Carey a povestit conversaţia pe care a purtat-o cu monarhul pentru documentarul "The Real Crown: Inside the House of Windsor", un serial în cinci episoade transmis de canalul britanic ITV, adăugând că "oricum, ea nu ar fi plecat".



El a descris, de asemenea, cum, înainte ca Charles şi Camilla să se căsătorească, a aranjat o întâlnire secretă cu cea care este în prezent Regina Consoartă, în apartamentul fiului său din sud-estul Londrei, pentru a o cunoaşte pe viitoarea membră a Casei Regale.



Serialul prezintă Familia Regală de-a lungul domniei reginei şi a succesorului său, regele Charles al III-lea, şi include interviuri cu personalităţi contemporane.

Regina Elisabeta: Nu pot să mă predau





"Îmi amintesc când m-am dus odată s-o văd pe regină pentru a-mi prezenta demisia şi am spus: "Majestate, a sosit momentul". Şi ea s-a uitat la mine şi a spus cam aşa: "Voi veniţi şi plecaţi, eu nu pot să-mi dau demisia, nu pot să mă predau. Trebuie să merg mai departe". Iar eu i-am spus: "Ei bine, Domnul îmi spune că la vârsta de 70 de ani trebuie s-o fac". Dar, oricum, ea nu ar fi plecat niciodată", a spus Carey în episodul final al seriei documentare.



George Carey a slujit ca arhiepiscop de Canterbury în perioada 1991-2002, iar în timpul în care a ocupat această funcţie a participat la înmormântarea Dianei, prinţesă de Wales, în 1997, şi a devenit primul arhiepiscop care a hirotonisit femei în Biserica Angliei.

