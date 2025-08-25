Ce este shedding vaccinal. Medicii vin cu explicații clare după teoria Flaviei Groșan privind vaccinul COVID-19

Medicul Flavia Groșan, cunoscută pentru declarațiile controversate din pandemie, a stârnit reacții în mediul medical după ce a susținut, pe Facebook, că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după o relație intimă cu o femeie vaccinată.

Iată poziția Comisiei de Microbiologie, Colegiul Medicilor din România în urma afirmațiilor publice susținute de un medic din județul Bihor, adică de Flavia Groșan:

„1. La ora actuală cea mai mare parte din populație este imunizată împotriva COVID-19, prin infecția naturală sau/și prin vaccinare. Pesoanele sunt astfel protejate de forme severe de infecție și majoritatea noilor infecții cu SARS CoV-2 la persoane imunocompetente, rămân infecții respiratorii obisnuite, cu evolutie bună, în ciuda aparitiei continue de variante virale.

2. Toate studiile largi desfășurate inclusiv în România, pe perioade lungi de timp, atât pe persoane vaccinate, cât și pe persoane nevaccinate, care au trecut, simptomatic sau asimptomatic, prin infectia SARS CoV-2, au arătat atat persistența anticorpilor anti-S, cat si a raspunsului imun celular protector.

3. Nu exista nicio dovadă științifică care să susțină ideea unui “shedding vaccinal”- adică a eliminarii de particule virale infectioase de la o persoană vaccinată cu unul dintre vaccinurile anti COVID-19 disponibile. Dimpotrivă, toate studiile făcute la persoane vaccinate au arătat că ARNm conținut în vaccin și proteina S codificată dispar după o perioadă scurtă, nu persistă în organism mai mult de o lună (majoritar în ganglionii limfactici unde stimulează sistemul imun) și, foarte important, nu sunt excretate din organism și nu se pot transmite altor persoane. Proteina S codificată de ARNm este prezentată celulelor imune și procesată de acestea pentru a genera anticorpi și celule T care neutralizează virusul și NU poate produce particule virale infecțioase.

4. Shedding vaccinal cu eliminare de particule virale nu apare decât în cazul vaccinurilor vii atenuate (ex:vaccinul polio oral, vaccinul ROR, etc), care se replică în interiorul organismului pentru un număr limitat de pasaje - ceea ce este considerat un avantaj al acestor vaccinuri, pentru că permite introducerea unui virus atenuat (neinfecțios) în comunitate și protecția unui număr mai mare de persoane. Vaccinurile anti-COVID cu ARNm, precum Pfizer-BioNTech și Moderna, nu sunt vaccinuri vii atenuate, nu conțin virus viu, ci doar instrucțiuni necesare productiei temporare de proteină spike. Aceeași proteină spike este produsă în cursul infecției naturale cu SARS- CoV-2 și rolul său este de a stimula sistemul imun pentru apărarea împotriva SARS CoV-2.5.

Nu există nicio bază științifică pentru afirmațiile legate de posibilitatea eliminării ARNm sau proteinei Spike de la persoane vaccinate către persoane neimunizate sau în mediul înconjurător și nu există nicio posibilitate de îmbolnăvire din cauza vaccinului, prin contact direct, indirect, sau prin contact intim între o persoană vaccinată și una nevaccinată”, a transmis, în numele Comisiei de Microbiologie a CMR, Prof. Univ. Dr. Simona Ruță.

