Cât costă un implant dentar în Cluj-Napoca în 2026: prețuri, factori de influență și ce spun specialiștii Dental Chic

Prețul variază în funcție de sistemul de implant utilizat, de complexitatea cazului, de procedurile suplimentare necesare și de componenta protetică finală. Un pacient informat, care înțelege din ce se compune costul total, ia decizii mai bune și evită surprizele neplăcute pe parcursul tratamentului.

Ce include, concret, prețul unui implant dentar

Când un pacient întreabă „cât costă un implant dentar", de cele mai multe ori se referă la întregul tratament, de la inserare până la dintele final vizibil în gură. În realitate, tratamentul cu implant dentar are mai multe componente cu costuri distincte, iar clinicile le prezintă diferit: unele comunică un preț total, altele detaliază fiecare etapă separat.

Un tratament complet cu implant dentar presupune de regulă următoarele componente: consultația de specialitate și investigațiile imagistice (radiografie panoramică, tomografie 3D), inserarea chirurgicală a implantului în os, capa de vindecare sau descoperirea implantului după osteointegrare, bontul protetic (piesa care face legătura dintre implant și coroana vizibilă) și coroana dentară definitivă. La acestea se pot adăuga, în funcție de caz, proceduri suplimentare precum adiția osoasă, sinus lift-ul sau extracțiile dinților compromiși.

Transparența în comunicarea costurilor contează. Un plan de tratament clar, care detaliază fiecare etapă și costul aferent, permite pacientului să înțeleagă exact ce plătește și să compare corect ofertele diferitelor clinici.

Tarifele de implantologie la Dental Chic Cluj-Napoca

La Dental Chic, clinica stomatologică de pe Strada Take Ionescu nr. 113 din Cluj-Napoca, tarifele de implantologie sunt prezentate detaliat, pe componente, astfel încât pacientul să știe exact ce include fiecare preț. Mai jos aveți detaliate prețurile valabile în Aprilie 2026.

Consultația medic cu competențe în implantologie este 150 lei. Inserarea implantului dentar (manoperă chirurgicală și implant) variază în funcție de sistemul utilizat: implant Neodent 2.500 lei, implant Megagen 2.500 lei, implant Straumann 4.200 lei. Bontul protetic Neodent este 350 lei, bontul protetic Straumann 400 lei, iar bontul protetic Multi Unit/Octacore 600 lei. Descoperirea implantului și capa de vindecare costă 200 lei.

Pentru reabilitările complete pe implanturi( dantură fixă pe implanturi), tarifele includ reconstrucția totală cu lucrare provizorie, bonturi multiunit, extracții, adiții periimplantare și chiuretajul infecțiilor din os: All-on-4 Neodent 15.000 lei, All-on-6 Neodent 18.000 lei, All-on-4 Straumann 22.000 lei, All-on-6 Straumann 30.000 lei.

Procedurile suplimentare, dacă sunt necesare: sinus lift intern 1.000 lei (fără material), sinus lift extern 2.500 lei (fără material), membrană resorbabilă de colagen 500 lei, adiție osoasă volum mare 1.000-1.500 lei.

Lucrarea protetică definitivă pe implant se tarifează separat, după finalizarea perioadei de osteointegrare de 3-6 luni: coroană metalo-ceramică pe implant 1.400 lei, coroană zirconiu pe implant 1.800 lei.

Costul coroanei este comunicat pacientului în cadrul planului de tratament, împreună cu toate celelalte componente, astfel încât acesta să cunoască investiția totală de la început.

De ce variază prețul de la un pacient la altul

Doi pacienți care vin la aceeași clinică pentru un implant dentar pot primi planuri de tratament cu costuri diferite. Acest lucru nu este arbitrar, ci ține de situația clinică individuală.

Primul factor este sistemul de implant recomandat. La Dental Chic, echipa lucrează cu mai multe sisteme: Megagen, Neodent, Nobel Biocare, Bredent și Straumann, fiecare cu caracteristici tehnice și niveluri de preț diferite. Alegerea se face pe baza criteriilor anatomice, mecanice și financiare ale fiecărui caz, nu pe baza unei preferințe comerciale.

Al doilea factor este volumul osos disponibil. Un pacient cu os suficient în zona de inserare poate primi implantul direct, fără proceduri suplimentare. Un pacient cu atrofie osoasă poate avea nevoie de adiție osoasă sau sinus lift, ceea ce adaugă la costul total.

Al treilea factor este complexitatea cazului. Un implant unitar (înlocuirea unui singur dinte) este o procedură diferită de o reabilitare completă pe 4 sau 6 implanturi de tip All-on-4/All-on-6. Numărul de implanturi, necesitatea extracțiilor, tipul de lucrare provizorie și materialul lucrării definitive influențează toate costul final.

Al patrulea factor, adesea subestimat, este componenta protetică. Coroana definitivă poate fi realizată din materiale diferite, zirconiu, ceramică stratificată sau compozit de înaltă rezistență, iar fiecare material are un cost diferit. Alegerea se face împreună cu pacientul, în funcție de cerințele estetice, funcționale și de buget.

Ce ar trebui să includă un plan de tratament corect

Un plan de tratament transparent ar trebui să detalieze fiecare etapă și costul aferent: consultația și investigațiile, inserarea implantului (specificând sistemul utilizat), extracțiile dacă sunt necesare, procedurile de adiție osoasă dacă se impun, bontul protetic, descoperirea implantului, lucrarea provizorie (în cazul reabilitărilor complete) și lucrarea definitivă.

Pacientul ar trebui să știe de la început care este costul total estimat, ce este inclus și ce se tarifează separat. De asemenea, ar trebui clarificat dacă controalele post-operatorii sunt incluse și care este protocolul de monitorizare după inserare.

La Dental Chic, pacientul primește un plan de tratament scris care detaliază costurile fiecărei etape. Nu există modificări pe parcursul tratamentului fără informarea prealabilă a pacientului.

Implantul unitar vs reabilitarea completă: diferențe de cost

Pentru a oferi o perspectivă concretă, merită înțeleasă diferența de structură între cele două tipuri de tratament.

Un implant unitar (un singur dinte lipsă) presupune inserarea unui implant, bontul protetic și coroana definitivă. Costul depinde de sistemul ales și de materialul coroanei. Dacă nu sunt necesare proceduri suplimentare, tratamentul este relativ simplu și se finalizează în două etape: chirurgicală și protetică, separate de perioada de osteointegrare.

O reabilitare completă de tip All-on-4 sau All-on-6 presupune inserarea a 4 sau 6 implanturi pe o arcadă, extracțiile dinților compromiși, adiții periimplantare, lucrarea provizorie fixă montată în perioada imediat următoare intervenției și, ulterior, lucrarea definitivă. Tarifele All-on de la Dental Chic includ toate aceste componente (cu excepția lucrării definitive), ceea ce face comparația între clinici mai ușoară, cu condiția ca pacientul să verifice exact ce este inclus în fiecare ofertă.

Cum să compari corect prețurile între clinici

Un pacient din Cluj-Napoca care solicită oferte de la mai multe clinici ar trebui să compare nu doar cifra totală, ci și ce include acea cifră. Două clinici pot comunica prețuri aparent similare, dar cu conținut diferit: una poate include bontul protetic și controalele post-operatorii, alta nu.

Întrebările utile la consultație sunt: ce sistem de implant este utilizat și ce documentare clinică are, ce include prețul comunicat (inserare, bont, capă de vindecare, controale), ce se tarifează separat, care este costul estimat al lucrării definitive și dacă există proceduri suplimentare anticipate.

Un alt aspect de verificat este pașaportul de implant. Sistemele de implant cu documentare clinică extinsă oferă acest document ca standard, iar el asigură trasabilitatea componentelor pe termen lung, un avantaj concret dacă pacientul se mută sau are nevoie de intervenții ulterioare. Fără pașaport, identificarea componentelor devine dificilă, iar eventualele intervenții viitoare pot fi complicate sau mai costisitoare.

Ce nu ar trebui să fie un criteriu de decizie

Prețul este un factor legitim cand alegem clinica de implantologie, dar nu ar trebui să fie cel mai important și singurul. Un implant dentar este o investiție pe termen lung, iar diferența de preț între un sistem de implanturi documentat clinic și unul fără istoric verificabil se poate traduce în diferențe de durabilitate, de rată de osteointegrare și de disponibilitate a componentelor pe viitor.

Echipa medicală are un rol decisiv în reușita tratamentului. Un implant realizat într-un cadru multidisciplinar, cu planificare digitală bazată pe tomografie 3D și colaborare între chirurg și medicul protetician, oferă premise mai solide pentru un rezultat stabil, atât funcțional, cât și estetic. Lipsa acestor etape crește variabilitatea rezultatului, indiferent de costul tratamentului.

La fel de relevant este modul în care se desfășoară consultația. Atunci când pacientul primește explicații clare, un plan de tratament structurat și o estimare realistă a costurilor, există, de regulă, o organizare riguroasă în spatele actului medical. Acest tip de abordare reflectă predictibilitate, seriozitate și responsabilitate în decizia terapeutică.

