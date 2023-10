Despre acest lucru, Administrația Parcuri și Agrement București și Administrația Străzilor București i-a anunţat pe bucureşteni în... mai 2023. A trecut aproape un an, vine iarna, iar locurile de joacă din Herăstrău încă sunt închise...

Primăria n-a făcut eforturi să repare toboganele rupte sau stricate. A fost pus doar un afiş prin care părinţii sunt anunţaţi că îi duc pe micuți acolo... pe propria răspundere.

Am întrebat Primăria București când se ia lacătul de pe locurile de joacă. N-am aflat pentru că nimeni nu știe. PMB ne-a transmis răspunsul primit de la Administrația Parcuri și Agrement București și Administrația Străzilor București:

„Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a lansat licitația ce are ca obiect achiziția de echipamente de joacă și fitness cu montaj, dintre care 11 vor fi amenajate în Parcul Herăstrău (Parcul Regele Mihai I)”

La întrebarea „De ce durează atât de mult timp redeschiderea lor?”, adică un an, nu am primit niciun răspuns.

