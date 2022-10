Aurelian Păduraru, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu, a afirmat, în emisiunea DCNews din această seară, răspunzând unei întrebări a jurnalistului Val Vâlcu: ”Ați pus degetul pe rană”, asta după ce realizatorul emisiunii a trecut în revistă singura groapă de gunoi ce mai deservește Capitala, care, la un moment dat, se va umple.

”A mai rămas un singur depozit activ în zona București - Ilfov, cel de la Vidra, care nu e într-o situație prea strălucită, dat fiind că, la un moment dat, clar se va umple. Din punctul meu de vedere, problema nu va fi rezolvată decât dacă la nivelul București - Ilfov va exista o asociație de dezvoltare inter-comunitară. Bucureștiul, ca municipiu în sine, nu va putea să-și dezvolte niciodată un sistem de management integrat al deșeurilor, neavând unde să-l amplaseze. Tot Municipiul București este acoperit de zone de parcuri, de zone rezidențiale, nu există teren pentru un depozit. Și atunci, nu putem avea un sistem de management integrat decât în zona Ilfov sau în zona județelor limitrofe: Călărași, Giurgiu, Dâmbovița, Ialomița, Prahova” a explicat Aurelian Păduraru, în interviul acordat DCNews.

Casele au ”invadat” gropile de gunoi

Comisarul general al Gărzii de Mediu a subliniat, în acest context, o situație des întâlnită: gropile de gunoi, când au primit aprobarea și au fost realizate, respectau distanța legală față de zona populată, de casele oamenilor, doar că respectivele construcții, cu aprobarea primăriei, s-au apropiat de zona de depunere a deșeurilor, ceea ce a atras după sine plângeri legate de miros. ”E o chestiune legată de scăderea valorii proprietății: aceste depozite au respectat, la momentul în care au fost înființate, normele de distanță față de zonele locuite, numai că s-a întâmplat un fenomen, s-au apropiat zonele locuite de depozite” a spus Aurelian Păduraru.

”Deci n-au dat gunoaiele peste case, au venit casele peste gunoaie, cu aprobarea primarului” a sintetizat Val Vâlcu. ”Îmi pare rău să o spunem, dar așa s-a întâmplat” a confirmat comisarul Gărzii de Mediu. ”Și acum ne aflăm în situația în care aceste zone locuite sunt la mai puțin de un kilometru (n.r. de groapa de gunoi) și apar fenomenele neplăcute, disconfortul olfactiv” a afirmat comisarul.

În cel mult doi ani, se umple groapa de gunoi

Soluția, conform lui Aurelian Păduraru, este ca ”toate primăriile din București și Ilfov să se asocieze într-o asociație de dezvoltare inter-comunitară, să stabilească unde să înființeze depozitele, să respecte autorizațiile de mediu cu privire la înființarea lor, cu stație de sortare și toate instalațiile aferente, cu drumuri de acces, există o serie întreagă de rigori, și abia apoi putem spune că avem totul reglementat și nu mai suntem în niciun fel de pericol, de disconfort. Altminteri, vom ajunge în situația în care Bucureștiul și Ilfovul nu vor mai avea unde să ducă gunoiul menajer”. Întrebat în cât timp se va ajunge la acest scenariu, comisarul general al Gărzii de Mediu a răspuns: ”Cred că într-un an, doi, Vidra se va umple”. ”Foarte rapid trebuie să se desfășoare activitatea de organizare” a atenționat Aurelian Păduraru.

”O criză a gunoaielor în București ar fi...” a început să spună Val Vâlcu. ”... un dezastru” a completat Aurelian Păduraru.

În cazul în care nu s-ar face această groapă de gunoi, costurile ar fi uriașe, asta dacă s-ar găsi soluții, pentru că mașinile de gunoi ar urma să ajungă la zeci de kilometri depărtare pentru a lăsa deșeurile. Nu mai vorbim despre lipsa sistemului de colectare selectivă.

Val Vâlcu a mai remarcat că ”un an, doi înseamnă fix în an electoral, deci bomba gunoaielor explodează în an electoral”. ”Din păcate, așa va fi, dacă nu se vor lua măsuri de organizare în București și Ilfov” a concluzionat Aurelian Păduraru.

Vezi mai mult de la minutul 42:00:

