Bogdan Chirieac: Nicolae Ciucă, toate șansele să fie candidatul la prezidenţiale din partea coaliţiei PNL-PSD

"Trebuie avută mare atenţie. Puterea absolută în PNL o are preşedintele Klaus Iohannis. Până acum, reprezentantul său a fost Florin Cîţu, de acum încolo este Nicolae Ciucă. Dar Nicolae Ciucă nu va avea nicio putere în PNL. Repet, cel puţin un an, un an jumătate de acum încolo, puterea absolută o are Klaus Iohannis. Pe măsură ce se termină mandatul de preşedinte, puterea preşedintelui scade în România.

Domnul Nicolae Ciucă are toate şansele să fie candidatul PNL la alegerile prezidenţiale din 2024. Unele voci susţin că ar putea fi candidatul coaliţiei, un model de USL, pentru alegerile prezidenţiale. Poate PSD să primească o funcţie de premier în 2024. De altfel, am văzut, vor coaliţie pe 7 ani. PSD e la remorca PNL în acest moment, la remorca preşedintelui Klaus Iohannis", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Întrebat dacă nu ar fi normal ca un astfel de partid să nu aibă propriul candidat, Bogdan Chirieac a mai spus că "normalitatea e extrem de rară în România. E deja anormală în ţara noastră, din mare nefericire".

Nicolae Ciucă şi-a depus candidatura la preşedinţia PNL

Iată principalele declaraţii ale premierului Nicolae Ciucă, din momentul depunerii candidaturii:

"Am decis să îmi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi, desigur, în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice. PNL este azi la guvernare şi are datoria să asigure stabilitatea ţării. Să guverneze eficient şi să ofere românilor siguranţa şi încrederea că vom depăşi împreună acest context complicat.

O condiţie importantă pentru guvernare este o coaliţie stabilă în care dialogul cu partenerii să fie rezolvarea tuturor problemelor care pot să apară din cauza divergenţelor ideologice. De când am intrat în PNL, am putut să simt capacitatea liberalilor de a se mobiliza şi de a asigura administrarea ţării de la nivel local la nivel guvernamental. Sunt lucruri care pot fi îmbunătăţite, însă. Acest lucru va fi un efort comun al nostru, al tuturor. Acest lucru l-am spus colegilor mei.

Nu e vorba despre o persoană acum, ci despre toată echipa liberală care trebuie să fie conştientă că de activitatea fiecăruia dintre noi depinde scorul electoral al PNL. Sunt convins că vom face o echipă puternică, unită, care să genereze politicile publice de care are nevoie ţara. PNL poate ajunge primul partid din România. Obiectivul meu este întărirea partidului şi pregătirea alegerilor următoare", a spus Ciucă.

"Ştiu un lucru sigur. Românii îi vor aprecia pe cei care reuşesc să treacă ţara prin perioadele grele. Vom lua toate măsurile pentru a-i proteja pe oameni de efectele economice generate de război. Cetăţenii români au nevoie de încredere şi speranţă, iar investitorii trebuie să regăsească în PNL, în premierul liberal, cea mai puternică garanţie a protejării intereselor legitime ale ţării", a mai spus el.

"Susţinem cu putere investiţiile de la bugetul naţional, dar şi pe cele posibile prin folosirea celor 80 de miliarde de euro, bani europeni oferiţi ţării noastre. Aceste investiţii vor asigura tinerilor noştri un viitor stabil, o ţară modernizată, cu servicii publice de calitate şi un mediu de afaceri care să le ofere locuri de muncă la fel de bine plătite ca în ţările din vest. Uniţi pentru o Românie stabilă şi puternică este titlul moţiunii depuse. Sper ca după ce o vor analiza, colegii mei să o şi voteze", a concluzionat premierul Nicolae Ciucă.

