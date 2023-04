Australia îşi regândeşte strategia de apărare, din cauza Chinei: Dacă ajungem să ne confruntăm cu o forţă armată amfibie care se apropie de Darwin, suntem deja pierduţi

Ultima dată când Australia şi-a revizuit strategia de apărare, zidul Berlinului încă era în picioare. Australia a fost considerată mereu "una dintre cele mai sigure ţări din lume, aflată la mare distanţă de confruntările militare globale", conform unui raport din 1986. Un nou raport, însă, realizat la cererea Guvernului condus de premierul Anthony Albanese, concluzionează că "circumstanţele strategice ale Australiei sunt radical diferite". Riscul escaladării militare şi conflictelor majore este în creştere, astfel că se cere o regândire a strategiilor de apărare a Australiei.

Potrivit raportului, din punct de vedere militar China este "cea mai ambiţioasă ţară de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial". În plus, se consideră că evoluţia militară a Chinei "are loc fără transparenţă şi fără ca celelalte ţări să primească asigurări". Solicitările de suveranitate asupra Mării Chinei de Sud ameninţă status-quo-ul pe care se bazează Australia, ţară care se bazează masiv pe comerţ global. În plus, şi capacitatea SUA, aliatul Australiei, de a garanta securitatea regională, este pusă la îndoială.

Astfel, spune Richard Marles, ministrul Apărării din Australia, "apărarea Australiei nu mai este potrivită în aceste vremuri". Totuşi, cei de la Antipozi nu se tem de vreo invazie, ci mai degrabă de efectele pe care le-ar putea resimţi din cauza conflictelor de la distanţă. Australia şi-a pierdut avantajul poziţionării la distanţă, dat fiind faptul că partea de nord a ţării este în raza rachetelor chinezeşti. Iar rutele navale din Oceanul Indian şi Pacific sunt şi ele vulnerabile la blocade.

"Dacă ajungem să ne confruntăm cu o forţă amfibie care se apropie de Darwin, suntem deja pierduţi"

Pentru a se apăra, dar şi pentru a păstra pacea în regiunea Indo-Pacifică, Australia trebuie să fie capabilă să proiecteze putere dincolo de ţărmurile sale, spun strategii militari. "Dacă ajungem în punctul în care ne confruntăm cu o forţă armata amfibie care se apropie de Darwin, suntem deja pierduţi", a explicat un strateg, conform The Economist.

Iar principala strategie de apărare la distanţă a Australiei se bazează pe Aukus, pactul trilateral dintre SUA, Australia şi Marea Britanie, prin care celelalte două ţări vor asigura Australiei submarine cu propulsie nucleară. Dar Australia trebuie să îşi dezvolte şi capacităţile de atac la distanţă, spune Marles. Asta ar include upgradarea bazelor şi porturilor din nordul ţării, care se întind de la Insulele Cocos, din Oceanul Indial, până în oraşul Townsville. Dincolo de toate astea, raportul spune că apărarea Australiei necesită "un efort al întregului guvern".

Însă, deşi ţara a promis că va cheltui undeva la 245 miliarde de dolari pe submarine nucleare în următoarele decenii se confruntă acum cu alegeri dure. Proiecte care valorează 8 miliarde de dolari australieni vor fi anulate sau amânate. Spre exemplu, o comandă pentru vehicule de infanterie va fi anulată. În schimb, armata va primi rachete cu rază de acţiune mai lungă.

Iar Guvernul dă vina pe predecesorii conservatori pentru unele tăieri pe care trebuie să le facă, după ce au promis multe achiziţii în apărare fără să spună şi cum vor plăti pentru ele.

