Atac terorist în SUA: Un bărbat a aruncat cocktailuri Molotov într-o mulțime adunată pentru o manifestație pro-israeliană

Opt persoane au fost rănite duminică, după ce un bărbat în vârstă de 45 de ani a aruncat cocktailuri Molotov într-o mulțime adunată în Boulder, Colorado, unde avea loc o manifestație în memoria ostaticilor israelieni care se află încă în Gaza, au anunțat autoritățile, scrie Reuters.

Potrivit poliției din Boulder, patru femei și patru bărbați, cu vârste cuprinse între 52 și 88 de ani, au fost transportați la spital. Inițial, autoritățile au raportat șase răniți, dintre care cel puțin unul în stare critică.

FBI investighează incidentul ca pe un act de terorism

„Pe baza acestor informații preliminare, este clar că a fost un act de violență țintit, iar FBI investighează incidentul ca pe un act de terorism”, a declarat Mark Michalek, agentul special FBI responsabil de biroul regional Denver.

Michalek a identificat suspectul ca fiind Mohamed Soliman, care a fost internat în spital la scurt timp după atac. Reuters preciează că nu a reușit să ia legătura cu el sau cu familia sa.

Directorul FBI, Kash Patel, a descris și el incidentul ca fiind un „atac terorist țintit”, iar procurorul general al statului Colorado, Phil Weiser, a afirmat că pare a fi „o crimă motivată de ură, având în vedere grupul vizat”. Șeful poliției din Boulder, Stephen Redfearn, a precizat că nu există indicii privind implicarea altor persoane: „Suntem destul de încrezători că suspectul acționa singur și se află în custodia noastră”.

Atacul a avut loc în Pearl Street Mall, o zonă pietonală populară pentru cumpărături, aflată în apropierea Universității din Colorado, în timpul unui eveniment organizat de grupul Run for Their Lives, care atrage atenția asupra ostaticilor răpiți în urma atacului Hamas asupra Israelului din 2023.

Într-un comunicat, organizația a transmis că astfel de marșuri au loc săptămânal de atunci, „fără niciun incident violent până astăzi”.

Benjamin Netanyahu, reacție

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat într-o declarație oficială, afirmând că victimele „au fost atacate doar pentru că erau evrei” și că are încredere că autoritățile americane îl vor pedepsi pe „acest atacator cu sânge rece la întreaga limită a legii”.



„Atacurile antisemite din întreaga lume sunt o consecință directă a calomniilor sângeroase împotriva statului și poporului evreu, iar acest lucru trebuie oprit”, a adăugat el.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute din Statele Unite, cauzate de războiul Israelului în Gaza, conflict care a dus atât la o creștere a infracțiunilor motivate de ură antisemită, cât și la o reacție puternică a susținătorilor conservatori ai Israelului, în frunte cu Donald Trump, care au catalogat protestele pro-palestiniene drept antisemite. Administrația sa a reținut protestatari împotriva războiului fără să îi pună sub acuzare și a întrerupt finanțarea universităților americane de elită care au permis astfel de demonstrații.



Într-o postare pe rețeaua X, Stephen Miller a afirmat că Soliman depășise termenul de ședere legală în SUA și primise permisiunea de a munci de la administrația anterioară. El a spus că acest caz este o dovadă în plus a necesității de a „inversa complet” ceea ce a numit „migrație sinucigașă”.

Reuters nu a putut verifica independent statutul de imigrare al suspectului. Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că va oferi mai multe informații pe măsură ce acestea devin disponibile.

Victimele, arse

Brooke Coffman, o studentă în vârstă de 19 ani la Universitatea din Colorado, martoră la incident, a povestit că a văzut patru femei întinse pe jos, cu arsuri pe picioare. Una dintre ele părea grav rănită, cu arsuri pe cea mai mare parte a corpului, și fusese învelită într-un steag de către cineva.

Ea a descris un bărbat, pe care l-a presupus a fi atacatorul, stând în curtea interioară, fără cămașă, ținând o sticlă de sticlă cu lichid transparent și strigând.

„Toată lumea striga ‘aduceți apă, aduceți apă’”, a spus Coffman.

Liderul minorității democrate din Senatul SUA, Chuck Schumer, un politician evreu proeminent, a declarat că a fost vorba despre un atac antisemit.



„Este îngrozitor și acest lucru nu poate continua. Trebuie să ne opunem antisemitismului”, a scris el pe X.

Atacul are loc la scurt timp după arestarea unui bărbat născut în Chicago, acuzat că a împușcat mortal doi angajați ai ambasadei Israelului la Washington D.C. Incidentul s-a petrecut în momentul în care un grup de persoane ieșea de la un eveniment găzduit de American Jewish Committee, o organizație care luptă împotriva antisemitismului și susține statul Israel.

Guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, a scris pe rețelele sociale că este „de neconceput ca comunitatea evreiască să se confrunte cu un nou atac terorist chiar aici, în Boulder”.

