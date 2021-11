Astronauții de pe Stația Spațială se vor întoarce pe Pământ cu scutece, pentru că toaleta capsulei s-a defectat / FOTO

După aproape 200 de zile petrecute în spațiu, patru astronauți se întorc pe Pământ în această săptămână de pe Stația Spațială Internațională (ISS). Singura problemă e legată de faptul că misiunea de aproximativ opt ore va fi fără toaletă, după ce s-a descoperit că din toaleta capsulei SpaceX Dragon curge urina după utilizare.

Here's one of the most secret yet useful systems on the spacecraft... our toilet! There's a curtain for privacy, and the rest is really just technicalities... let's just say that the only advantage is the view. ???? Shoutout to its designer @SpaceX! https://t.co/pL3lD2UGF6 pic.twitter.com/AbB3cCNe4Z