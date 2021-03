Articol publicat pe DC News, citat de cea mai mare organizație care certifică recorduri mondiale

Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist internațional din România, a fost publicat de Academy of World Records, cea mai mare organizație care certifică recorduri mondiale, ca fiind primul artist din lume care a realizat o rochie din ghiocei de cultură.

Nominalizarea a fost o surpriză emoționantă pentru Nicu Bocancea, dar și o validare a muncii creative a întregii sale echipe de floriști, recunoscuți pe plan național și internațional ca fiind semnatarii celor mai complexe și pline de emoție construcții florale urbane pe care le includ într-un serial online denumit ”Manifest pentru normalitate și frumos”:

”A fost o bucurie foarte mare pentru întreaga echipa aceasta apariție suprinzătoare. Ultimul an a fost pentru noi un maraton. Uimitor, nu?! Dacă unii oameni se învârteau în propria casă încercând să găsească noi coordonate pentru viața lor, noi ne învârteam prin oraș încercând să găsim mesaje sociale puternice cărora să el dăm glas cu ajutorul florilor în cadrul ”Manifestului pentru normalitate și frumos” pe care l-am inițiat pentru a marca 50 de ani ai familiei Iris în industria florilor cu ajutorul construcțiilor florale în fiecare zi timp de 50 de zile.”, a povestit Nicu Bocancea, master florist internațional despre proiectul care l-a îndemnat să creeze metafore urbane cu ajutorul florilor si al plantelor.

Aici găsiți articolul citat publicat pe DC News: http://www.worldrecordacademy.org/fashion/world-s-first-dress-made-of-snowdrop-flowers-iris-flower-shop-sets-world-record-211170

Pentru 8 martie, Nicu Bocancea, master florist internațional, a construit o rochie din 5000 de fire de ghiocei de cultură pentru a celebra feminitatea și primăvara și iată că, fără să-și propună asta, a reușit să marcheze o premieră mondială, prima rochie din lume realizată din ghiocei: ”Mi-am propus să exprim prin flori delicatețea, feminitatea, grația, sensibilitatea, dar și forța de care dau dovadă femeile din viețile noastre, fie că sunt mame, surori, soții, iubite, prietene sau fiice. Am ales ghiocelul pentru că el nu este doar o floare, el este simbolul gingășiei maxime pe care eu îl compar cu mama, dar si cu primul nascut, pentru că este primul apărut în natură după o iarnă grea. În delicatețea lui se ascunde forța uriașă de a se lupta cu temperaturile scăzute, cu păturile de zăpadă, cu iernile grele. Pe cât este de firav, pe atât este de puternic, exact ca doamnele din viețile noastre.”, explică Nicu Bocancea care este parte din Asociația FLOOS a celor mai buni 30 de floriști ai lumii care dau trendurile în floristică la nivel mondial an de an.

Construcția rochiei care a fost remarcată international și a reusit să fie menționată în cadrul Academiei Recordurilor Mondiale a durat 2 zile și a fost realizată în 2 etape distincte:

“Am construit mai întâi rochia suport din nenumărate fire și elemente rezistente, pe care le-am împletit cu grijă, cât să aibă flexibilitate pentru a putea fi îmbrăcată, dar să și permit ulterior inserțiile florale. Miile de ghiocei de cultură i-am adăugat fir cu fir după ce actrița foarte dragă nouă, Ioana Blaj, a imbrăcat construcția. Îi sunt recunoscător pentru răbdarea cu care ne-a permis sa lucrăm piesa vestimentară-manifest direct pe corpul ei. Ghiocel cu ghiocel, rochia parfumată și gingașă a prins contur dupa 5-6 ore de lucru intens cu cele mai firave, dar fermecătoare exponate ale primăverii”, a povestit Nicu Bocancea, cel mai premiat și titrat master florist român pe plan internațional.