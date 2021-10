Andreea Mantea s-a vindecat de COVID-19: ”Gata! Mi-am revenit!”

Andreea Mantea a făcut primele declarații după ce s-a vindecat de COVID-19, scrie WOWbiz.ro.

Andreea Mantea este una dintre vedetele care s-au confruntat recent cu COVID-19. După două săptămâni de izolare, din fericire, vedeta care s-a confruntat cu o formă ușoară a bolii, a explicat starea sa de sănătate.

„Gata! Mi-am revenit! Cred...Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje! Sunteți minunați!, a scris Andreea Mantea pe rețelele de socializare.

Andreea Mantea, dezvăluiri despre problemele de sănătate

Vedeta a vorbit în trecut și despre o problemă de sănătate care o îngrijorează.

”Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se desumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă desumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. De la mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui”, a declarat Andreea Mantea în umă cu ceva timp.

Andreea Mantea, durere uriașă: Mergeam în cimitir și vorbeam cu ea

Andreea Mantea a vorbit despre momentul în care și-a pierdut bunica, cea de la care a învățat foarte multe lucruri pentru viață.

"Doar aşa am trăit. Ai văzut că sunt tot felul de dogme care au anumite limite. Eu le am pe ale bunicii mele. Eu le am pe acelea şi nu ies din ele. "Oriunde intri şi orice faci, saluți de la primul om până la ultimul, vorbeşti cu toată lumea, nu te uiţi în altă parte, ci te uiţi în ochii omului pentru că se numește respect.. Nu mormăi. Deschizi gura şi vorbești cu el. Nu vrei să vorbeşti, pleci. Nu stai să vorbeşti urât cu cineva, supărat". M-am ghidat toată viaţa după toate lucrurile pe care le-am văzut la ea.

Avea o putere fantastică de convingere. Era o luptătoare, nu se oprea din nimic. Nu avea nicio treabă, nu o interesa. S-a judecat pentru nu ştiu câte pământuri. Ea toată viaţa ei s-a luptat. Nu mai trăieşte... Ea este foarte mândră de mine. Vorbim non-stop. Trebuie să facem ceea ce ne face pe noi fericiţi, liniştiţi şi împăcaţi şi, dacă eu simt nevoia să mă duc la mormântul ei să o întreb ceva sau doar să o vizitez... La începuturi, după ce a murit, mă duceam şi stăteam cu ea - că era ger, că era cald, că era noapte - şi vorbeam cu ea tot.

Mi se spunea că o luasem... Nu mai avem voie să simţim... că am înnebunit. Noi nu mai avem voie să mai suferim, să mai plângem, că suntem traumatizaţi. Nu avem voie să ne trăim sentimentele. Nu eram pregătită să renunţ la ea şi nu o să fiu niciodată", a spus Andreea Mantea în emisiunea "În Oglindă".