„Nu m-a atras viața politică. Eram foarte activă și mă interesa la începutul anilor 90, după care am văzut că nu merg bine lucrurile. M-am orientat pe studii. (...) După facultate, am început să lucrez la Banca Națională a României. Voiam să fac politică monetară, era singura instituție care oferea această șansă. În februarie 1997, inflația a fost vreo 30 la sută și pe tot anul 300. Cu ce economiseai astăzi, mâine nu mai puteai să cumperi nimic. Prețurile creșteau. Vă amintiți că era indexarea salariilor în funcție de inflație. Se crea o spirală, pentru că inflația are o componentă de expectație. Inflația prezentă plus așteptarea inflaționistă. Când ai un mecanism de indexare a salariilor pe inflație, induci această așteptare inflaționistă, deci ea se autohrănește. Cred că spre jumătatea anilor 20 s-a scos această metodă de indexare”, a spus Anca Dragu în cadrul interviului acordat DCNewsTV.

„Când am ajuns la Banca Națională, am fost foarte impresionată”, a continuat Anca Dragu. „M-a ajutat foarte mult să studiez. Am fost cu burse de studii la Praga și Viena, în 97 și 98. La Praga, am studiat timp de două luni macroeconomie, micro și analize financiare. Câte trei săptămâni, opt ore pe zi, examen la final de săptămână, examen final. Din 40 de participanți, opt s-au calificat pentru Viena. La Viena, erau oameni tineri din diferite țări. Aveam și colegi din China. Acolo am stat aproape șase luni, pe un program mai aplicat de economie de piață. Am revenit la Banca Națională”, a explicat Anca Dragu.