Alertă! Pipote și ficat de pui, produse retrase din rețeaua Penny, din cauza salmonella

Rețeaua de amgazine Penny anunță retragerea pipotelor de pui congelate de 500 de grame, precum și a ficatului de pui congelat, 1000g, ca urmare a evidențierii prezenței Salmonella enteritidis.

Compania poloneză Copanex a decis rechemarea produsului „Pipote de pui. Produs congelat. 500g, toate loturile, EAN: 7896589533311”, precum și a produsului „Ficat de pui. Produs congelat. 1000g. Origine: Polonia, Lot: 021121, Data de productie: 17.08.2021, Data de expirare: 17.02.2023, EAN: 5994229001731”.

Compania a inițiat retragerea produselor ca urmare a evidențierii prezenței Salmonella enteritidis la unele dintre loturile analizate.

Persoanele care au achizitionat acest produs sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în oricare magazin Penny, notează Mediafax. Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

ANSVSA: În acest an avem sute de tone de alimente contaminate retrase de pe piaţă

Amintim că Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a retras şi distrus de pe piaţă, în ultimele luni, sute de tone de alimente contaminate, anul acesta înregistrându-se o creştere cu 30-40% a alertelor alimentare.

„Anul acesta, am avut o creştere cu 30-40% a alertelor alimentare, pe anumite segmente, şi sute de tone de produse alimentare contaminate retrase de pe piaţă. Îngrijorarea numărul 1 a serviciilor veterinare din România este contaminarea cu salmonella şi în special cu cele două serotipuri: salmonella enteritidis şi salmonella typhimorium. Sunt peste 1.000 de serotipuri de salmonella, dar acestea două sunt extrem de periculoase, provoacă toxiinfecţii alimentare destul de grave, iar după examenele de detecţie am constatat apariţia celor două tulpini extrem de virulente. De aici îngrijorarea noastră. Încă din luna august am făcut o analiză pe Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) şi am constatat o creştere faţă de 2020 pe alertele cu salmonella. Începând cu luna octombrie am demarat un plan naţional care să vizeze controlul cărnii de pasăre în special provenienţă Polonia, unde creşterea alertelor a fost de peste 40%, dar au mai fost şi din alte state membre, precum Ungaria. Din luna octombrie constatăm zilnic apariţia de probe neconforme de salmonella, care se retrag automat de pe piaţă", a declarat, pentru Agerpres, vicepreşedintele ANSVSA, Mihai Ponea.