Actorul rus Serghei Puskepalis, mort în accident. Se afla într-o maşină blindată ce urma să ajungă în Donbas. Prima reacție a lui Putin

Renumitul actor rus Serghei Puskepalis, a murit marţi într-un accident de circulaţie în timp ce se deplasa cu un autovehicul blindat pe care intenţiona să-l livreze armatei pro-ruse din Donbas, informează, Agerpres, citând EFE.



"Puskepalis a murit într-un accident de circulaţie împreună cu şoferul, în timp ce transferau un microbuz blindat Ford Transit la Moscova, unde vehiculul trebuia să fie vopsit în camuflaj pentru a fi livrat armatei în Donbas", a declarat o sursă poliţienească citată de agenţia rusă oficială de presă TASS.



Pe lângă microbuz, Puskepalis intenţiona să livreze ajutor umanitar militarilor. Incidentul a avut loc marţi dimineaţă în regiunea rusă Rostov.



Puskepalis, în vârstă de 56 de ani, a făcut primii paşi în carieră ca actor şi regizor de teatru. În plus, el a interpretat personaje în 25 de filme ruseşti, printre care "Simple Things", "Metro", "How I Ended This Summer", pentru care a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin din 2010. El era și director artistic al Teatrului Dramatic din Iaroslavl.

Prima reacție a lui Putin după moartea actorului Puskepalis

Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor actorului Serghei Puskepalis, care a murit într-un accident de circulație în regiunea Iaroslavl. Acest lucru a fost raportat pe site-ul Kremlinului.



"Vă rog să acceptați cele mai profunde condoleanțe ale mele pentru moartea tragică a lui Serghei Vytauto Puskepalis. Serghei Puskepalis a fost o persoană infinit de talentată, entuziastă, un regizor și actor original. A rămas întotdeauna sincer atât față de oameni, cât și față de el însuși", a spus Putin.

Președintele rus a menționat că Puskepalis a fost fidel valorilor morale înalte și idealurilor de patriotism, și-a susținut compatrioții și a fost aproape de locuitorii din Donbas în vremuri dificile.

„Amintirea bună a lui Serghei Vytauto Puskepalis va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a adăugat Putin.



Un accident în care a fost implicat directorul artistic al Teatrului Volkov din Yaroslavl, Serghei Puskepalis, a avut loc în dimineața zilei de 20 septembrie în districtul Rostov din regiunea Yaroslavl, la kilometrul 201 al autostrăzii M8 Kholmogory. În urma accidentului, două persoane au murit, printre acestea fiind și Puskepalis. Și șoferul camionului a fost rănit și se află la terapie intensivă.

Potrivit poliției, cauza coliziunii cu camionul ar putea fi ieșirea mașinii Ford Transit pe banda din sens opus. În urma accidentului, a fost inițiat un dosar penal în temeiul părții 5 a articolului 264 din Codul penal al Federației Ruse ("Încălcarea regulilor de circulație și exploatarea vehiculelor, care a dus la moartea a două sau mai multe persoane din neglijență"), scrie m24.ru.

