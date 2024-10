Actorul american John Malkovich revine la Teatrul Național din Timișoara cu spectacolul ”The Infamous Ramirez Hoffman”

Teatrul Național din Timișoara anunță că începând de sâmbătă, 12 octombrie 2024, ora 11, vor putea fi achiziționate bilete pentru cele două reprezentații ale spectacolului THE INFAMOUS RAMIREZ HOFFMAN, spectacol în care publicul îl va putea reîntâlni pe celebrul actor american John Malkovich. Spectacolul va beneficia de supratitrare în limba română.

Cele două reprezentații ale spectacolului sunt programate joi, 14 noiembrie și vineri, 15 noiembrie, de la ora 18, în Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara.

Biletele vor fi disponibile pentru cumpărare atât în regim on-line, pe site-ul www.tntm.ro, cât și fizic, la Agenția de bilete „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2, orar marți – duminică, orele 11 – 19.

Spectacolul THE INFAMOUS RAMIREZ HOFFMAN, un concept marcând colaborarea dintre John Malkovich și pianista de renume internațional Anastasya Terenkova (Franța), are la bază capitolul final al cărții Literatura nazistă în Americi a binecunoscutului scriitor chilian Roberto Bolaño. Noul one man show semnat de actorul american John Malkovich aduce pe scenă povestea imaginată, însă perfect plauzibilă a unui personaj incapabil să discearnă între estetică și etică, astfel încât se folosește de lovitura de stat din Chile din 1973 și de dictatura instaurată în timpul regimului Pinochet pentru a lansa o campanie de poezie multimedia avant la lettre, care, însă, include tortura și crima.

Importanța acestui eveniment teatral extraordinar este dublată de deschiderea mediului de afaceri în a investi în actul teatral electiv, astfel încât prezentarea spectacolului la Teatrul Național din Timișoara va fi asigurată din punct de vedere financiar de Linde Gaz România, sponsor principal al TNTm.

