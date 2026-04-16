Vrei o petrecere a burlacilor ca în filme? Cu aproximativ 100 de euro ai zborul și hotelul incluse, dar nu știi unde ajungi!

Data actualizării: 09:55 16 Apr 2026 | Data publicării: 09:54 16 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Planificarea unei petreceri de burlaci poate deveni rapid un coșmar logistic, însă o nouă ofertă promite să elimine complet stresul: o vacanță-surpriză în străinătate, cu zbor și cazare incluse, la prețuri care pornesc de la 96 de lire sterline.

Organizarea unei petreceri de burlaci nu este o sarcină ușoară. Având în vedere diferențele de buget, itinerarii și așteptări, totul se poate transforma rapid într-o sursă de stres. Dar există o modalitate de a preveni apariția certurilor în grupul de chat.

Wowcher a lansat o petrecere de burlaci „misterioasă” la prețul de 96 de lire sterline (110 euro), concepută pentru a elimina stresul planificării vacanței fără a cheltui o avere.

Destinații surpriză în peste 50 de orașe

Oferta include peste 50 de destinații internaționale, de la Ibiza, Berlin și Marbella până la Benidorm.

Vacanțele sunt alocate la întâmplare, așa că nu este garantat că veți primi destinația dorită, dar asta face parte din distracție, nu-i așa?

Oferta limitată include zboruri directe și cazare la hoteluri de trei stele plus în orașe precum Budapesta, Lisabona și Copenhaga.

Pentru cei dintre voi care au nevoie disperată de puțin soare, sunt disponibile și escapade la plajă, de la Mallorca și Tenerife până la Zante.

Cât costă și când este cel mai avantajos să rezervi

Prețurile variază în funcție de perioada în care doriți să călătoriți. Cea mai ieftină opțiune este să vă rezervați petrecerea burlacilor în perioada mai, 20 iunie 2026 sau octombrie, decembrie 2026, cu prețuri începând de la 96 de lire sterline.

Prețurile cresc la 125 de lire sterline pentru rezervările din aprilie și septembrie și la 143 de lire sterline în perioada 21 iunie - iulie 2026.

Exemple de vacanțe incluse în ofertă

Pachetele sunt împărțite pe mai multe niveluri, în funcție de durată și destinație.

Categoria 1:

  • Trei nopți în Marbella
  • Trei nopți în Benidorm
  • Trei nopți în Mallorca
  • Trei nopți în Ibiza
  • Trei nopți în Barcelona
  • Trei nopți în Lisabona
  • Trei nopți în Zante

Categoria 2:

  • Două nopți în Marbella
  • Două nopți în Benidorm
  • Două nopți în Mallorca
  • Două nopți în Ibiza
  • Două nopți în Barcelona
  • Două nopți în Lisabona
  • Două nopți în Tenerife

Categoria 3:

  • Două nopți în Costa Brava
  • Două nopți în Fuerteventura
  • Două nopți în Praga
  • Două nopți în Copenhaga
  • Două nopți în Oslo
  • Două nopți în Stockholm
  • Două nopți în Berlin
  • Două nopți în Nisa
  • Două nopți în Paris

Cum poți rezerva vacanța-surpriză

Pentru a rezerva petrecerea de burlaci, trebuie să accesați platforma Wowcher și să achiziționați până la 12 cupoane.

Ulterior, cupoanele sunt valorificate prin alegerea datelor de călătorie și a aeroportului de plecare, iar zborurile și cazarea sunt rezervate automat.

Destinația este dezvăluită imediat după confirmare, existând și opțiunea de upgrade contra cost.

Condiții și detalii importante

Pachetele sunt calculate pentru două persoane care împart o cameră, iar toate cazările sunt în hoteluri de minimum trei stele.

Zborurile pleacă de pe aeroporturi importante din Marea Britanie, inclusiv din Londra, Manchester și Edinburgh.

Deși destinațiile sunt alese aleatoriu și nu pot fi garantate, tocmai acest element de necunoscut transformă oferta într-o experiență atractivă pentru grupurile care vor o petrecere de burlaci diferită.

