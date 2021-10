VIDEO - Explozie într-o moschee din Afganistan, în urma un unui atac sinucigaș. Cel puțin 50 de morți și 140 de răniți

Cel puţin 50 persoane au fost ucise şi 140 rănite într-o explozie care a lovit vineri o moschee şiită din oraşul Kunduz, în nord-estul Afganistanului, relatează AFP, citând surse spitaliceşti. Explozia a fost un atentat sinucigaş, conform unui responsabil taliban, transmite Agerpres.



"Până acum am primit 35 de cadavre şi peste 50 de răniţi", a declarat pentru AFP un medic de la spitalul central din Kunduz sub acoperirea anonimatului.



Anterior, un responsabil local al Médecins sans frontičres (MSF) a afirmat că "peste 90 de răniţi şi peste 15 cadavre" au fost aduse la clinica ONG-ului din Kunduz. Agenţia EFE, care citează un membru al consiliului provincial din Kunduz, a avansat un bilanţ de cel puţin 80 de morţi şi 100 de răniţi în explozia din moscheea şiită Sayed-Abad.

Graphic⚠️ SaidAbad mosque in Kunduz after a deadly explosion. pic.twitter.com/OuR14Pe6Ew

A massive explosion inside a Shiite mosque in Kunduz



Reports of hundreds of casualties...#Afghanistan #Taliban #Kabul #Kunduz #Shiite pic.twitter.com/OogNyd4oBR