Vă așteptăm la concert Bon Jovi pe RADIO DC NEWS: One Wild Night Live 1985-2001

Vineri, 5 august 2022, de la ora 23:59:00, sunteți invitați pe Radio DC News la Bon Jovi - One Wild Night Live 1985-2001.

Seria Midnight Live Concerts va continua și în weekend:

Sâmbătă, 6 august 2022, de la ora 23:59:00: The Cure - Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London

Duminică, 7 august 2022, de la ora 23:59:00: Led Zeppelin - How The West Was Won Live 1972

Jon Bon Jovi (John Francis Bongiovi Jr.) - cântăreţ, compozitor, instrumentist, membru fondator al trupei Bon Jovi - s-a născut la 2 martie 1962, în New Jersey, iar copilăria şi-a petrecut-o în Sayreville.



Din adolescenţă i-a admirat pe Bruce Springsteen şi Asbury Jukes, visând să ajungă un rock star. A început să cânte în cluburi de la 16 ani, apoi l-a întâlnit pe claviaturistul David Bryan şi cei doi au înfiinţat formaţia Atlantic City Expressway. În acelaşi timp, el cânta cu trupe ca The Rest, The Lechers şi John Bongiovi and the Wild Ones.

În 1980, a înregistrat primul single - "Runaway", care a fost inclus de o staţie radio locală pe o compilaţie şi a început să fie promovat. A fost remarcat, dar Jon şi-a dat seama că doreşte mai mult. Astfel, l-a chemat pe David Bryan, cărora li s-au alăturat Alec John Such, Tico Torres şi chitaristul Richie Sambora. Au început să cânte împreună. La un spectacol din New York, în 1983, trupa a atras atenţia lui Derek Shulman, care i-a invitat să semneze un contract cu PolyGram. Tot el a schimbat numele trupei în Bon Jovi.



Albumul de debut al trupei a apărut în 1984, iar un an mai târziu a fost lansat materialul discografic "7800° Fahrenheit", care a atras atenţia publicului. După ce trupa a cântat în deschiderea unor concerte susţinute de Scorpions, Kiss şi Judas Priest, Bon Jovi deja avea un mare număr de fani.

Al treilea album - "Slippery When Wet" a primit discul de aur şi discul de platină la numai şase săptămâni de la lansare. Cu single-urile "Livin' on a Prayer" şi "Wanted Dead or Alive", albumul a fost vândut în peste 14 milioane de exemplare, egalând aproape succesul lui Michael Jackson cu "Thriller", precizează site-ul https://www.biography.com/.



După ce trupa a intrat într-o pauză, în 1989, Jon şi-a concentrat atenţia asupra unei cariere solo şi a apărut în primul său film, "Young Guns II", pentru care a primit un Glob de aur, la categoria Best Song, pentru melodia "Blaze of Glory".

În 1994, trupa a lansat albumul "Keep The Faith". Jon a reluat succesul său solo în 1997, cu "Destination Anywhere". Trupa s-a reunit doi ani mai târziu pentru a înregistra albumul nominalizat la Grammy, "Crush", apoi în 2002, pentru albumul "Bounce".

Au urmat alte albume ale trupei - "Lost Highway" (2007), "The Circle" (2009) "What About Now" (2013). În 2015, au lansat "Burning Bridges", primul după plecarea lui Richie Sambora. În anul următor a apărut albumul "This House Is Not For Sale", care a urcat rapid in topul Billboard 200.



Printre cele mai renumite piese ale trupei se numără: "You Give Love a Bad Name", "Wanted Dead or Alive", "Livin' on a Prayer", "I'll Be There for You", "Bad Medicine", "Living in Sin", "Lay Your Hands on Me", "It's My Life", "Bed of Roses", "Blaze of Glory", "Wanted Dead or Alive", "Bad Medicine', "Keep the Faith", "Always", "It's My Life", "Have a Nice Day", "Everyday", "Who Says You Can't Go Home".

La 10 iulie 2011, Bon Jovi a concertat în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. În 2017, trupa a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame.



În 2019, Bon Jovi a lansat single-ul "Unbroken", urmat de single-ul "Limitless" în februarie 2020, iar în octombrie 2020 a apărut şi albumul "Limitless".

Nu uitați! Vineri noapte vă așteptăm pe RADIO DCNEWS la concert!

