Un tânăr a ucis două surori după 'pactul cu un demon', pentru a câștiga la loterie / Foto

Danyal Hussein abia împlinise 18 ani când le-a înjunghiat mortal pe Nicole Smallman (27 de ani) și Bibaa Henry (46 de ani), două surori care tocmai sărbătoriseră ziua de naștere a celei din urmă. Totul s-a întâmplat într-un parc din nord-vestul Londrei, în iunie 2020.

Tânărul le-a ucis pe cele două surori ca parte a unui 'pact' pe care spunea că l-a încheiat cu demonul 'Mighty King Lucifuge Rofocale'. El ar fi trebuit să ucidă cel puțin șase femei o dată la șase luni. În schimb, Hussein scria că speră ca, în viitor, să câștige Jackpot-ul 'Mega Millions'.

Hussein a semnat pactul cu propriul sânge, promițând că va „efectua minimum șase sacrificii la fiecare șase luni, atâta timp cât sunt liber și capabil din punct de vedere fizic”, au aflat jurnaliștii de la anchetatori, potrivit BBC.

Pictured: The pact with a demon signed by Danyal Hussein in his own blood. He has denied murder. pic.twitter.com/9nodYRWIde

De altfel, poliția a găsit trei bilete de loterie pe care tânărul le-a cumpărat după uciderea celor două surori, simboluri satanice și o carte scrisă de mână cu vrăji.

BREAKING: Danyal Hussein, 19, has been found guilty of murdering two sisters, Nicole Smallman and Bibaa Henry, in Wembley last year.



Hussein made a contract with a demon promising to "sacrifice" six women every six months in exchange for winning the lottery. pic.twitter.com/M27SNeY96c