Un obiect neidentificat a pătruns în spaţiul aerian polonez, din direcţia Belarusului: Probabil este un balon de observaţie

'Centrul de Operaţiuni Aeriene a observat apariţia în spaţiul aerian polonez a unui obiect care zbura dinspre Belarus', a anunţat ministerul printr-un mesaj pe Twitter, adăugând că 'probabil este un balon de observaţie', iar 'contactul s-a pierdut în apropiere de Rypin' (oraş mic din nordul Poloniei - n. red.). Un purtător de cuvânt al Forţei de Apărare Teritorială a declarat că este în curs o căutare a obiectului.

An unknown air object flew into Poland

" The Air Operations Center recorded the appearance in the airspace of Poland of an object that arrived from Belarus. This is probably an observation balloon ," the Polish Ministry of National Defense said in a statement.