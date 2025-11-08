Un motociclist a încălcat 13 reguli de circulaţie în câteva sute de metri. Polițiștii l-au văzut din elicopter - VIDEO

Un motociclist din România a reușit „performanța” de a aduna nu mai puțin de 13 sancțiuni contravenționale și o suspendare a permisului pentru 780 de zile, fără drept de a conduce, pe o distanță de doar câteva sute de metri. Poliția Română a relatat cazul într-o postare cu umor amar, dar și cu un avertisment clar pentru toți participanții la trafic.

"Pe Waze este mai greu să poziționezi un elicopter. Cu toții trebuie să respectăm legea, indiferent că ne regăsim în postura de pieton, conducător auto sau motociclist.

Poliția Română: Am putea să îl numim record, doar că, din ce știm noi, cu un record te lauzi

În cazul de față, nu putem să îl numim ghinion - a adunat 13 sancțiuni contravenționale, ce i-au adus 780 de zile fără permis de conducere, ci doar nepăsare față de el și față de ceilalți participanți la trafic.

Și amenda…aproximativ 16.000 de lei.

Am putea să îl numim record, doar că, din ce știm noi, cu un record te lauzi. În cazul de față, nu credem că se aplică.

Conduceți prudent. Conduceți regulamentar", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Poliției Române.