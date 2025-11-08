€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:53 08 Noi 2025

Un motociclist a încălcat 13 reguli de circulaţie în câteva sute de metri. Polițiștii l-au văzut din elicopter - VIDEO
Autor: Doinița Manic

motociclist politia romana Motociclistul care a încălcat 13 reguli de circulaţie în câteva sute de metri. Foto: captură video Poliția Română
 

Poliţiştii au filmat din elicopter cum un motociclist încalcă 13 reguli de circulaţie în câteva sute de metri.

Un motociclist din România a reușit „performanța” de a aduna nu mai puțin de 13 sancțiuni contravenționale și o suspendare a permisului pentru 780 de zile, fără drept de a conduce, pe o distanță de doar câteva sute de metri. Poliția Română a relatat cazul într-o postare cu umor amar, dar și cu un avertisment clar pentru toți participanții la trafic.

"Pe Waze este mai greu să poziționezi un elicopter. Cu toții trebuie să respectăm legea, indiferent că ne regăsim în postura de pieton, conducător auto sau motociclist.

Poliția Română: Am putea să îl numim record, doar că, din ce știm noi, cu un record te lauzi

În cazul de față, nu putem să îl numim ghinion - a adunat 13 sancțiuni contravenționale, ce i-au adus 780 de zile fără permis de conducere, ci doar nepăsare față de el și față de ceilalți participanți la trafic.
Și amenda…aproximativ 16.000 de lei.

Am putea să îl numim record, doar că, din ce știm noi, cu un record te lauzi. În cazul de față, nu credem că se aplică.
Conduceți prudent. Conduceți regulamentar", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

motociclist
reguli circulatie
amenda trafic
politia romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nu rezonez absolut deloc cu Donald Trump, face lucrurile bizar
Publicat acum 17 minute
Un motociclist a încălcat 13 reguli de circulaţie în câteva sute de metri. Polițiștii l-au văzut din elicopter - VIDEO
Publicat acum 48 minute
Lavrov, dat afară? Ce spune Kremlinul despre absența neașteptată a ministrului de Externe de la o ședință crucială
Publicat acum 51 minute
Bebeluș de un an proiectat prin parbriz în urma unui accident
Publicat acum 1 ora si 20 minute
”S-au întâmplat doar acum?”. Elena Cristian ridică o problemă importantă după ultimele dosare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 23 ore si 5 minute
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close