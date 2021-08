Un medic îți spune ”pluralul de la amandină”

„Pluralul de la amandină este sub nicio formă”, a transmis medicul Vasi Rădulescu.

La ce a renunțat medicul Vasi Rădulescu: Nu conștientizăm cât rău ne face

Medicul Vasi Rădulescu are și o recomandare importantă.

„Evitați pe cât posibil băuturile pline de zahăr”, a transmis medicul Vasi Rădulescu.

„Am o lună de când nu mai beau (n.r. sucuri). Nici din cele cu înlocuitor de zahăr. Pentru că sunt om, probabil voi mai consuma, rarisim, de poftă. Numai că nu conștientizăm cât rău ne facem de la atâta zahăr. Ce beau? Apă simplă. (...) Ce mai beau? Tai fructe diverse, adaug apă, las carafa peste noapte în frigider. Apoi apa este aromată. Ce mai beau? Am și niște carafe cu filtru în mijloc și pun acolo ceai, diverse sortimente, pe care îl las să infuzeze la rece. Este foarte bun și răcoritor. Ce mai beau? Fac și cafea cold brew, care iese foarte aromată și bună”, a scris pe contul de Facebook medicul.

„Nu uitați să vă hidratați. Da, avem un centru al setei în creier, dar hai să nu ne bazăm doar pe el. E bine să bem 2-3 litri de apă pe zi (sau băuturi cât mai simple, făra zahăr adăugat), pentru sănătate”, a precizat Vasi Rădulescu.

Vasi Rădulescu zice ce să le spuneți celor care nu cred în vaccinul COVID

Medicul Vasi Rădulescu a făcut și câteva precizări importante după ce Agenția americană a medicamentului (FDA) a acordat autorizare completă pentru vaccinul anti-COVID produs de Pfizer.

„Să vă povestesc ceva. Dacă mai întâlniți oameni care o țin langa cu vaccinul experimental, lipsa de studii, aprobarea parțială, să știți că le puteți spune, pe un ton liniștit desigur, că vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer/BioNtech a primit aprobare DEPLINĂ din partea FDA. Practic, din punct de vedere al aprobării, nu e nicio diferență între acest vaccin și paracetamol. Ambele au actele în regulă, studiile la fel.

Dar aici vine partea interesantă și o voi explica blând, cu răbdare, să se înțeleagă bine. La vaccinul Pfizer/BioNtech știm exact mecanismul de acțiune - un ARN mesager special făcut, încărcat cu instrucțiuni, se duce la ribozom și-i spune cum să producă proteina S a virusului. Ribozomul, această fascinantă fabrică de proteine, se supune sarcinii fără să strâmbe din nas. Traduce ARN-ul și face proteina. Numai că proteina asta nu e self, chiar dacă e făcută in house. Iar dacă nu e self, adică nu e o structură tipică organismului uman, imunitatea se sesizează imediat și-ncepe să facă molecule pentru a o recunoaște, cataloga, omorî. Acele molecule rămân active mai mult timp, iar dacă virusul natural intră în corp, îi este recunoscută proteina S și este rapid anihilat.

La paracetamol nu știm nici până astăzi, chiar dacă e folosit de mult timp la tot felul de afecțiuni, care este mecanismul exact de acțiune. Unii au zis de substanța P, dar nu e nimic sigur. Îi știm efectele bune, îi știm reacțiile mai puțin bune, iar sute de milioane de oameni iau paracetamol probabil în vreme ce tu citești aceste cuvinte. Asta nu înseamnă că e ceva greșit la mijloc. La fel se întâmplă cu unele anestezice, unde nu știm exact mecanismul de acțiune”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe Facebook.

„Am făcut această paralelă ca să vedeți că știm mai multe despre vaccin decât despre unele substanțe banale pe care le folosim fără rețineri”, a explicat acesta.

„Vă mai spun că Moderna începe să testeze un vaccin anti-HIV bazat pe ARN mesager. Vă mai spun că se lucrează la un preparat pentru scleroza multiplă, tot pe aceeași tehnologie ultrastudiată. Viitorul va fi al acestor componente care vor sta la baza vaccinurilor, tratamentelor împotriva cancerului și bolilor care actual nu au leac. Experții le vor aproba deplin, lumea se va schimba în jurul nostru. Iar scepticii ar face bine să țină pasul, altfel vor rămâne simpli caraghioși”, a conchis medicul.