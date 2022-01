Un britanic amendat pentru o întâlnire cu prietenii în lockdown îşi cere banii înapoi după imaginile cu petrecerea lui Boris Johnson

Bărbatul în vârstă de 50 de ani spune că petrecerea de pe Downing Street l-a înfuriat şi că situaţia poate fi catalogată cel mai uşor prin sintagma "o regulă pentru ei, alta pentru noi ceilalţi". El vrea ca banii strânşi din amenzi de la cetăţeni să fie returnaţi sau donaţi către cauze caritabile.

"Nu există nicio îndoială, eu am încălcat regulile. Dar după ce am văzut ce am văzut, m-am înfuriat, normal. Aceşti oameni ar trebui traşi la răspundere şi cred cu tărie că toţi cei amendaţi în lockdown ar trebui să îşi primească banii înapoi. Nu e drept să fie o regulă pentru noi şi alta pentru ei", a declarat Kieron McArdie, conform Daily Mail.

Boris Johnson şi-a prezentat scuzele

"Am crezut că este un eveniment legat de muncă. Dar, uitându-mă în urmă, trebuia să intervin, să îi trimit pe toţi la birourile lor. Trebuia să îmi dau seama că evenimentul va fi văzut diferit de milioane şi milioane de oameni. Mai ales de oameni care au suferit teribil pentru că nu au avut voie să îşi vadă apropiaţii, nici în interior, nici în exterior. Îmi prezint scuzele sincere", a declarat Boris Johnson.

Prima dovadă a acestei petreceri a fost publicată de ITV News, care a dezvăluit mail-ul ce invita personalul de pe Downing Street la petrecerea din grădină, de pe Downing Street. Invitația venea după o perioadă încărcată, dar și pentru a ”profita la maximum de vremea frumoasă”. Problema este că, în acea perioadă, cetățenilor din Marea Britanie le era interzis să se întâlnească, chiar și-n aer liber, cu mai mult de o persoană. Deci grupurile de trei persoane erau strict interzise, în timp ce oamenii premierului organizau petreceri cu zeci de persoane. E-mail-ul cu invitația a fost trimis de către Martin Reynolds, secretarul principal al prim-ministrului, la peste o sută de angajați. Martin Reynolds conduce din octombrie 2019 biroul privat al lui Boris Johnson.

”Salutare tuturor,

După o perioadă incredibil de încărcată, ne-am gândit că ar fi frumos să profităm la maximum de vremea frumoasă și să bem niște băuturi, distanțați social, în grădina No.10, în această seară.

Vă rugăm să veniți alături de noi de la ora 18:00 și să vă aduceți propria băutură!” arăta mail-ul cu invitația.

Sursele din Regat arată că ar fi fost în jur de 40 de angajați în acea seară, la petrecerea inițiată de apropiatul premierului.

